Diletta Leotta col costume da urlo. Dopo Scardina c'è Sanremo?

Diletta Leotta mette palla al centro. Basta polemiche e con un colpo solo lascia senza fiato gli haters. Prende il largo con Daniele Scardina, un pugile tutto muscoli che le ha fatto dimenticare il suo ex Mammì. Sembra che sia stata galeotta un’intervista che lei ha fatto al pugile proprio per DAZN. La Leotta, stando a quello che raccontano i beninformati, sta vivendo un momento bellissimo. Soprattutto perché circola il suo nome per il Festival di Sanremo al fianco di Amadeus. Un’indiscrezione per adesso. Nulla di più. Se dovesse salire sul palco dell’Ariston sarebbe per lei un ritorno, visto che è già stata ospite nel 2017. Qualche giorno fa i suoi balletti in barca con le amiche, sono diventati virali. Non sono mancati commenti al suo sexy bikini da urlo. I suoi scatti stanno infiammando la calda estate 2019.

