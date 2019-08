Like dopo like, Pamela Prati riprende in mano la propria vita dopo mesi di bufera. La showgirl, che aveva annunciato in tv di voler sposare Mark Caltagirone (mai esistito), sembra che abbia voltato pagina. In vacanza, dalle foto sui social, pare che sia sola. In forma perfetta, con un fisico da urlo, sorride grazie ad una ritrovata armonia.

Intanto, il legale della Prati - qualche giorno fa - ha inviato un diffida al Festival di Maratea bloccando di fatto la proiezione del trailer del cortometraggio sul Prati-gate che sta girando in questi giorni il regista Gianni Ippoliti. Uno stop che ha riacceso il caso mediatico in modo clamoroso. E Ippoliti, con il suo avvocato Fabio Verile, ha risposto chiaramente alla diffida difendendo il suo lavoro. “L’opera in questione (il fanta-thriller su Mark Caltagirone) è liberamente ispirato ai fatti e alle notizie pubblicati e rappresenta il frutto di una rivisitazione, diversa, per gli aspetti essenziali, da quanto accaduto. L’unico scopo del mio assistito è l’espressione di una più che legittima satira di costume che sottrae all’iniziativa di Ippoliti ogni carattere di lesività”, racconta a Il Tempo l’avvocato Verile.