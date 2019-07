La tintarella di Maria De Filippi

Lontano dai riflettori, Maria De Filippi si gode un po’ di meritato relax. Stessa spiaggia, stesso mare: l’Argentario. Precisamente ad Ansedonia, dove trascorre da anni le sue vacanze con suo marito Maurizio Costanzo ed il loro figlio Gabriele (che lavora per la Fascino, la casa di produzione tv fondata da Maria De Filippi e Maurizio Costanzo).

Maria, regina indiscussa degli ascolti Mediaset, non rinuncia allo sport quando non lavora: equitazione, tennis, lunghe nuotate riempiono le sue giornata. Ovviamente non manca la tintarella. In barca sfoggia un fisico da urlo. Maria, Tú sí que vales!