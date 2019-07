Mare, sole, panorama. Mozzafiato. Doppi sensi a parte, Belen non risparmia nessuno sui social. Ed è a caccia di like in ogni modo. Anche con le foto che ormai sono un must nel suo profilo Instagram. Il lato B, perfetto, spopola in Rete. Belen è la vera regina dei social.

Ma alla bella soubrette, che ad agosto sarà su Rai2 in occasione de La notte della Taranta, interessa poco tutto questo. Adesso i suoi occhi sono puntati sulla famiglia, sull'amore che ha ritrovato con il suo ex marito Stefano De Martino. "Grazie alla vita", scrive sui social. Un ringraziamento a Cupido, che è tornato dalle sue parti facendo riscoprire l'amore per l'ex ballerino di Amici (che dalla prossima stagione sarà alla conduzione di Stasera tutto è possibile).

Nelle ultime settimane si sono rincorse voci sulla sua gravidanza. Qualcuno ha spifferato: "Una femminuccia in arrivo", ma i diretti interessati (Belen-De Martino) non hanno confermato e neppure smentito. Per adesso i fan della coppia devono godersi questo momento. Ma la Rodriguez, fresca di riconferma a Tu si que vales (le registrazioni dovrebbero iniziare ad agosto), ha fatto un'altra dedica a suo marito. "Ti avrei disegnato proprio così”: parola di Belen. La loro passione, infatti, sembra non essersi mai spenta in questi anni nonostante lei sia stata impegnata con altri uomini dopo la fine delle nozze con De Martino. Lui, invece, non ha mai presentato ufficialmente ai fan un'altra donna. Un segnale per molti fan chiarissimo: c'è chi dice che Stefano non abbia mai smesso di amare Belen in tutti questi anni. Un'ipotesi che potrebbe essere vera, ma importa poco. L'amore vince. Sempre.