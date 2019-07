"Totti e il sesso?" Ilary Blasi intimissima, spiazza tutti

Ilary Blasi, prossima conduttrice di Eurogames, l’ex Giochi senza Frontiere, punge il marito Francesco Totti: “Tanto sesso? No, è invecchiato”.

In un’intervista al settimanale “Chi”, Ilary Blasi, in vacanza a Ibiza, ha parlato della vita privata e del rapporto con il “Capitano” per antonomasia. “Avevo detto che Francesco era fissato con il sesso e per fortuna c’erano i ritiri? Adesso sono passati dieci anni, è invecchiato” ha dichiarato la Blasi tra il serio e il faceto. Ilary e Francesco sono sposati dal 2005 e sono genitori di Christian, Chanel e Isabel, ma non è un segreto che Totti voglia allargare la famiglia. Intanto la Blasi racconta: “Noi vita noiosa? Ci sottovalutate. Noi facciamo tutto, dal sacro al profano, altrimenti sai che noia. Certo, non possiamo andare in discoteca a Roma, ma facciamo feste in casa con gli amici, balliamo, ci divertiamo”.

La bella conduttrice Mediaset si è espressa anche sull'addio al ruolo di dirigente alla Roma da parte del marito: “Io sono sempre con lui, qualunque cosa faccia. Ma questa volta è diverso rispetto a quando ha smesso di giocare, adesso penso che il cambiamento faccia bene, lo vedo come un elemento positivo”. La Blasi ha anche chiarito perché ha rifiutato il GFVip 4 e Temptation Island Vip: “Il GFVip era un programma che volevo fare e ci sono riuscita, ma come tutte le cose ha un inizio e una fine. A me piace la parte divertente, mentre mi riesce più difficile quella in cui si parla di cose personali, perché lì non è più un gioco, ma devi andare a scavare a fondo, a volte troppo”. In autunno la vedremo alla guida del reboot Eurogames insieme ad Alvin.