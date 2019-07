Libro e film, la Michelazzo batte il Prati-gate finché è caldo

Inganni e amori virtuali. La storia di Mark Caltagirone e Simone Coppi (uno il finto promesso sposo della Prati, l'altro il finto fidanzato della Michelazzo) diventa un libro. Ed Eliana, ex agente della Prati, s'improvvisa scrittrice fiutando un nuovo business dopo la sua assidua partecipazione a Live - non è la D'Urso. Lei, ex corteggiatrice di Uomini e donne e fondatrice della Aicos Management (la società di cui la Prati era direttrice onoraria) annuncia di voler scrivere un libro sull'assurda vicenda che l'ha vista protagonista con una grossa virata ed un cambio di passo improvviso rispetto alla Prati e la Perricciolo.

La Michelazzo, infatti, si è totalmente smarcata dalla Prati e da Donna Pamela (che ha addirittura denunciato) subito dopo aver scoperto che quel Simone Coppi non era mai esistito. Un grande inganno ai suoi danni. Eppure lei lo sentiva via chat (per anni e anni) convincendosi della sua esistenza. Ma poi l'irreparabile: la triste scoperta, le lacrime e i programmi tv per raccontare tutta la storia. Forse sono arrivati anhce i cachet per sedere sulla poltrona del programma del mercoledì sera di super Barbara D'Urso, che con il Prati-gate ha portato a casa ascolti record. Ma alla Michelazzo non basta un libro. Lei, a quanto pare, sta pensando addirittura ad un film. Il titolo già ci sarebbe: Pratiful (come molti hanno ribattezzato la vicenda assurda e curiosa).

Insomma, questo libro potrebbe essere il nuovo asso nella manica della Michelazzo che sognava una carriera in tv e l'ha toccata con mano in questi mesi dopo la vicenda che l'ha vista in qualche modo protagonista. Intanto per lei non mancano ospitate e decine di Instagram stories con i fan che la contattano per domande o consigli. Qualche ora fa è spuntata la sua partecipazione a Miss Sorriso Lazio. La Michelazzo, tra decine di modelle, è stata special guest ed ha colto l'occasione per annunciare la sua nuova fatica letteraria. I grandi lettori doveranno farsene una ragione: Simone Coppi e Mark Caltagirone non vanno in vacanza.