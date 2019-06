La Papessa Chaouqui è di nuovo incinta

Fermi tutti! "La Papessa" Francesca Immacolata Chaouqui è in dolce attesa del suo secondo figlio dal marito Corrado Lanino. È incinta di 3 mesi, ma la pancetta appena si intravede. Per dare la lieta novella a parenti e amici più cari ha aspettato il meraviglioso party apparecchiato a Borgo Ripa per festeggiare i 3 anni dell'amatissimo primogenito Pietro Elijah Antonio. Anzi, a dare la notizia a tutti al microfono durante la festa è stata la giornalista e sua amica del cuore Maria Giovanna Maglie, arrivata col compagno Carlo Spalline Centonze.

"Questo secondo bebè lo abbiamo desiderato molto per non lasciare Pietro figlio unico. Non so ancora il sesso, però", ha spiegato Francesca raggiante. Oltre 30 bambini, tra cui i compagnucci dell'asilo trilingue "La Maisonnette", si sono scatenati con Pietro nel verde di Borgo Ripa, tra palloncini colorati che alla fine son stati fatti volare in cielo e un set fotografico dove mettersi in posa. A coinvolgerli nei giochi sono arrivati un mago, dei trampolieri, dei giocolieri e uno Spiderman in carne e ossa con cui tutti si son voluti fotografare. Francesca e il marito Corrado hanno accolto via via gli ospiti, mentre Pietro scartava regali e regalini.

Tra i primi ad arrivare Pino Insegno, Giuditta Saltarini coi nipotini, la contessa Maria Rosaria Caracciolo di Torchiarolo, agente di baby-divi, il produttore di "Easy Driver" su Raiuno Silvio Ricci, la giornalista Rai Veronica Gatto. Ecco anche con i figli la nuova conduttrice del programma estivo di Raiuno "Tutto chiaro" Monica Marangoni e il marito Cristiano Ceresani, Capo Gabinetto del Ministro per la Famiglia e la Disabilità Lorenzo Fontana. Alle prese con il buffet di primi piatti e golosi secondi, anche la mamma pittrice della Chaouqui, Matilde Tripoli, la nonna 96enne Maria Bisignani, arrivate dalla Calabria. E ancora, ecco l'avvocato Dario Schettini, il consigliere Vaticano Mario Benotti, Daniela Guarnieri, Gennaro Marchese, Giuseppe Galati, Mario D'Atri e Camilla Pisani, stretti collaboratori della "Viewpoint Strategy", la società che Francesca ha aperto e che si occupa di comunicazione e organizzazione di grandi eventi. Torta bianca a vari piani, flash, applausi. Bellissimo e felice a fine serata Pietro, un vero baby-Vip che a soli 3 anni ha già girato mezzo mondo con i suoi genitori, ha fatto film e pubblicità, calcato le tavole del palcoscenico in vari musical. Non solo: ha un profilo Instagram con 10mila followers, partecipa agli eventi mondani ed è abituato a vivere con gente importante e volti noti. Mejo di Santiago, il figlio di Belen e De Martino! Auguri!