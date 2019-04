Al Pantheon musica, birra e pizza con vista mozzafiato

Birra, pizza, musica dal vivo e vista mozzafiato sulla Capitale. Nastro Azzurro ha tenuto ieri a battesimo il nuovissimo look del bicchiere e soprattutto della bottiglietta della sua celeberrima birra con un party blindatissimo sulla terrazza del The Pantheon Iconic Rome Hotel, a due passi dal Pantheon e a da Piazza Navona. Mentre una folla di ragazzine piantonava l’esterno dell’hotel alla ricerca disperata di un selfie con Ghemon, ospite musicale della festa, l’artista, reduce dall’ultima edizione di Sanremo, ha animato la serata con una performance privata riservata a pochissimi ospiti tra cui Maria Pia Calzone, Claudia Zanella, Benedetta Mazza e poi ancora Gabriella Carlucci, Roberto Ciufoli e l’ex Sandokan Kabir Bedi con la moglie, Parveen Dusanj.

«È un piacere partecipare all’evento di restyling di Nastro Azzurro, brand made in Italy che da sempre sostiene i giovani talenti e la musica italiana indipendente», ha spiegato il cantante, portavoce ideale della filosofia della birra Nastro Azzurro, da sempre portata ad investire sul coraggio di rischiare. «Supportare i sognatori e chi segue le proprie ambizioni, dando loro voce, è una dimostrazione di coraggio, lungimiranza e forza».

Presentati nel corso della serata, bottiglia e bicchiere sfoggiano adesso un design più moderno e ricercato deciso e approvato da un panel internazionale di consumatori convolto nel restyling, che ha optato per una silhouette più sinuosa, la firma in rilievo di Giovanni Peroni sulla bottiglia e, ovviamente, il nastro rigorosamente azzurro all’interno dell’etichetta. Questi, e non solo – c’è anche il simbolo del mais italiano disegnato a mano - sono i nuovi connotati che strizzano l’occhio alla versione tradizionale e conservano i più caratteristici tratti iconici raccontati durante la serata da una carrellata dei messaggi storici più famosi della marca. A fare da ambasciatori alcuni dei personaggi che hanno esaltato la celebre birra italiana negli anni, compreso il guru della pizza Gino Sorbillo, che, in attesa di conquistare l’America (aprirà presto un’insegna a Miami) ha deliziato i palati dei presenti con le sue formule magiche a base di acqua, lievito e farina. Cibo d’autore quindi, e ovviamente birra Nastro Azzurro a fiumi, anche per realizzare alcuni dei cocktail più apprezzati, come lo Spritz o il Negroni, rivisitati e corretti dal mixologist di fama internazionale Federico Riezzo, abile bartender dell’ House of Peroni di Londra e Dublino, volato a Roma per celebrare la nuova veste della birra premium italiana più amata (e venduta) al mondo.