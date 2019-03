Vip, influencer e champagne: la notte surrealista di Sweetguest

Tra i cristalli e i velluti di Palazzo Dama, già location delle scabrosissime Baby della serie tv, è andata in scena la notte surrealista di Sweetguest. L'azienda di professional co-hosting di Aribnb fondata da Edoardo Grattirola e Rocco Lomazzi sta scommettendo forte sullo sviluppo degli affitti brevi da privati nella Capitale e lo ha dimostrato con un party esagerato in stile Grande Gatsby che ha attirato la meglio gioventù startuppara romana e milanese, influencer della moda e del design, attrici, personaggi tv e volti noti del jet-set capitolino. Uomini in smoking, donne in lungo, per tutti mascherine alla Eyes Wide Shut e un occhio di riguardo per il bizzarro e l'insolito. Così tra inquietanti bianconigli, nani e ballerine (di samba e non), oscuri simboli, rimandi magrittiani e champagne a fiumi ieri sera ha preso vita "The Surrealistic Night", vortice onirico grottesco-chic per festeggiare i tre anni di Sweetguest.

"Essere qui a Roma per noi rappresenta un traguardo molto importante, che conferma la crescita intrapresa dalla nostra startup - ha spiegato Grattirola - Siamo molto felici di poter offrire i nostri servizi ai proprietari di casa romani, ma soprattutto di aiutarli a valorizzare un patrimonio unico e inestimabile come quello della città eterna".

Tra i numerosi e selezionatissimi ospiti Chiara Biasi, Tommaso Zorzi, Ludovica Sauer, Paolo Stella, Claudio Sona, Ludovica Frasca, Niccolò De Devitiis, Giada De Blanck, Nathalie Rapti Gomez, Elia Fongaro.