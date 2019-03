Party benefico per Twinset con le donne vip

Festa grande a fin di bene in via del Corso. Ieri sera lo store Twinset situato nella celebre arteria dello shopping capitolino ha ospitato un party per annunciare la nuova partnership del brand con la Fondazione Francesca Rava - NPH Italia Onlus, organizzazione che aiuta i bambini che versano in condizioni di disagio in Italia e nel mondo attiva in particolar modo ad Haiti. Stretta in un completo color cipria, Martina Colombari, testimonial del marchio e volunteer della onlus, affiancata da Maria Vittoria Rava, presidente dell’associazione, ha fatto gli onori di casa e presentato “Mon Coeur”, la nuova borsa in limited edition firmata Twinset. Realizzata in pelle bianca o rossa, la shopper è dotata di doppio manico e di una tracolla rimovibile ed è impreziosita da un pendente a forma di cuore che riporta la dicitura “Women for Haiti”, il nome del nuovo impegno dell’associazione per raccogliere fondi per il progetto di lotta al tumore al seno rivolto alle donne di Haiti.

Tanti gli amici di Twinset e i volti noti accorsi in boutique per brindare all’iniziativa e ammirare da vicino l’ultimo accessorio del marchio, che parteciperà al progetto devolvendo all’associazione parte del ricavato della vendita della nuova borsa. Tra questi l’attrice Anna Maria Baccaro, con le colleghe Carolina Di Domenico, Claudia Potenza e Daniela Virgilio. E poi ancora Elda Alvigini, Elisabetta Pellini, Giulia Elettra Gorietti, Laura Adriani, Miriam Candurro, Nathalie Rapti Gomez e Paolo Bernardini.

Le Mon Coeur, già in vendita al prezzo di 150 euro nei monomarca Twinset e nell’e-shop del brand, sono disponibili anche presso la Fondazione Francesca Rava.