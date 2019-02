La fidanzata di Bettarini sbaglia strada: "salvata" della polizia

È andata in panico per essersi persa in auto, così è scoppiata in lacrime e ha chiamato la polizia. Protagonista della curiosa disavventura Nicoletta Larini, fidanzata dell'ex calciatore Stefano Bettarini, attualmente in Honduras per partecipare all’Isola dei Famosi 2019.

La 25enne figlia dell’ex pilota di Formula 1, Nicola Larini si è persa in autostrada per tornare verso Viareggio da Milano. Prima è rimasta bloccata nei pressi di Bologna a causa di un incidente stradale e poi, dopo aver sbagliato direzione, si è ritrovata in un autogrill vicino a Novara. La ragazza è andata nel pallone ed in lacrime ha cominciato a postare video su Instagram cheidendo aiuto ai follower. In seguito ha contattato la polizia stradale e grazie alle indicazioni degli agenti è riuscita a trovare la via di casa. Sulla rete, com'è facile intuire, sono in molti gli utenti che commentano ironicamente la vicenda.