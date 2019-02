Giorgio Manetti archivia Gemma. Adesso c'è Caterina

Si chiama Caterina. Bionda, occhi azzurri, 53 anni: è l’identikit della nuova fidanzata di Giorgio Manetti, uno degli ex super protagonisti di “Uomini e donne - Over”. La loro storia è iniziata subito dopo l’addio alla tv da parte del “Gabbiano” (come lo hanno chiamato i fan). Gemma, dovrà farsene una ragione. Tra Giorgio e Caterina c’è stato un ritorno di fiamma. «È una persona splendida. Originaria di Bolzano. Abbiamo avuto una storia dal 2007 al 2009 e poi ci siamo rimessi insieme a giugno dopo esserci incontrarti ad una cena di amici in comune».

Il “Gabbiano” vuole tornare in televisione. Attualmente, dopo il lancio della sua nuova attività imprenditoriale dedicata aa moda, collabora con la tv Rtv38 dove ha una rubrica fissa. Ma sogna altri liti, magari in tv nazionali. «Si sono dimenticati di me?Non so nemmeno il motivo, visto che porto sempre gli ascolti in alto», racconta Manetti. Che vorrebbe fare l’attore o l’opinionista fisso in quale programma. E “L’Isola dei famosi”, dove è circolato a lungo il suo nome? «Stavolta, dopo aver sentito spesso il mio nome tra i papabili, rifiuterei» racconta Manetti.