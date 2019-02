Cristel Carrisi fa il bis. E anche Al Bano raddoppia

Al Bano e Romina Power nonni bis: Cristel Carrisi è di nuovo incinta come rivela lei stessa al settimanale “Gente”. Nell’intervista ammette: "Sarà una femminuccia e nascerà ad agosto quando il suo fratellino avrà quindici mesi. I miei genitori sono felicissimi, hanno sempre detto che volevano tanti nipotini". Cristel, balzata agli onori della cronaca per l’eccellente conduzione di "55 passi nel sole", il varietà che ha celebrato i 55 anni di carriera del cantante di Cellino San Marco, ha aggiunto: “Io e mio marito Davor non ci fermeremo qui: sogniamo una famiglia molto numerosa”. Cristel è sposata dal 2016 con l’imprenditore croato Davor Luksic e ha già un figlio di nome Kai.