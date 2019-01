Francesca Cipriani punta Salvini: ecco cosa gli ha scritto

Francesca Cipriani, ex naufraga dell’Isola dei Famosi ed ex olgettina, dopo Walter Nudo, la butta in politica ed elogia Matteo Salvini, Ministro degli Interni e vicepremier. La bombastica prezzemolina ha fatto un’Instagram Story degna di una campagna elettorale. Con un pizzico di populismo ha scritto: “Sono appena stata derubata a Milano… a chi è stato auguro il peggio… bravo MATTEO SALVINI sbattili tutti fuori questi delinquenti e non farli entrare più in Italia… Sei un grande”.

Ovviamente, nel post ha taggato l’account di Salvini. Potremmo sbagliarci, ma il post è anche venato di razzismo: se la Cipriani non sa chi sia stato perché scrive “sbattili fuori e non farli più entrare?”. E se fosse un italiano? Al massimo una cella di un metro per un metro nelle patrie galere, non il confino. Forse la bella showgirl è accecata dall’ammirazione per Salvini già incensato a “Pomeriggio Cinque” per rimarcare la differenza tra lui e il “gran cafone” di Walter Nudo: “Chi si crede d’essere? Gente che ricopre ruoli importanti per il paese risponde ai miei messaggi e lui no. Matteo Salvini mi risponde!”.