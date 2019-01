Cecilia e Ignazio sempre più innamorati. Ma il matrimonio...

Abbracciati, anzi avvinghiati. Uniti più che mai. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono una cosa sola. E anche a Capodanno non hanno rinunciato ad una serata romantica per la gioia dei fan che li seguono da quando al Grande Fratello Vip (nella casa più spiata d’Italia) è scoppiato il loro amore tra mille polemiche e dubbi. Lei, lo ricordiamo, ha mollato Francesco Monte per lasciarsi andare con il bel ciclista. Che ha voluto “la bicicletta” ed ora deve pedalare. Chi aveva scommesso su un amore-lampo ha sbagliato totalmente i conti. Infatti, Cecilia e Moser sono davvero uniti da un sentimento di profondo amore anche lontano dai riflettori e dai social.

Ci ha pensato mamma Veronica (la madre di Belen, Cecilia e Jeremias) a pubblicare uno scatto che ritrae la coppia sul divano di casa. Un momento di relax super romantico, dopo le fatiche di un Capodanno trascorso tra i festeggiamenti, catturato dallo smartphone di mamma Veronica (che su Instagram sta diventando un vero fenomeno per numero di seguaci). Prima di salutare il nuovo anno, in una “Instagram Stories”, Ignazio si è lasciato andare rivolgendosi a Cecilia con queste parole: “Quanto la amo”. Una frase che non è sfuggita ai follower della super coppia. Tutti sperano nel loro matrimonio. Ma secondo i beninformati il “sì” non ci sarà nel 2019. Nonostante Ignazio, ormai, sia parte integrante del “Clan Rodriguez” (in modo simpatico i fan della super famiglia argentina hanno ribattezzato così tutti i componenti che ne fanno parte). Tra Cecilia e Moser c’è una sintonia invidiabile, ma per andare all’altare potrebbe essere ancora presto. In ogni modo anche il 2019 Moser e Cecilia l’hanno iniziato nel segno dell’amore e migliaia di “mi piace” alle loro foto. Qualche giorno prima, invece, uno degli ultimi video delle sorelle Rodriguez ha fatto il pieno di “like”: si è trattato di un ballo, una specie di passo a due, che ai fan è andato di genio molto più di Babbo Natale.