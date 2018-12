Party d'oro, al "1930 Restaurant" parata di vip alla festa di Natale

Presso "1930 Restaurant", a due passi da via Cola di Rienzo, a Roma, uno speciale dinner-party tra le star, è stato uno tra gli eventi più gettonati e originali per il famoso scambio di auguri natalizi, molti i partecipanti entusiasti che hanno rispettato il dresscode indossando un accessorio di colore oro, per restare in tema con il Natale.

Ideatore e organizzatore di questo magico party è stato Marcelo Fuentes che ha invitato tanti amici vip per presentare il famoso locale di Rosa Casarrubia una siciliana molto intraprendente che a soli 18 anni ha deciso di lasciare la sua terra per trasferirsi a Roma. Dopo una lunga gavetta nel campo della ristorazione Rosa è riuscita finalmente a realizzare il suo sogno: nasce così "1930 Restaurant & Lounge bar".

Non è solo un ristorante, ma anche un bar per fare colazione e una sala per un whisky con un sigaro per passare un rilassante dopocena. "1930" è il locale dove ci si sente come a casa propria. Molto elegante si snoda attraverso spazi inaspettati, tra gli archi in mattoncini e un labirinto che porta fino al cocktail bar.

L’evento è stato un grande successo grazie alla collaborazione di Stefano Crialesi: classe 1976 si definisce "chef per caso" perché viene dal mondo dell’arte. Innamorato della cucina fin da piccolo, grazie alla nonna, alla fine ha ceduto alla sua passione, e dopo i corsi al Gambero Rosso ,in breve tempo è diventato il personal chef dei VIP e ha viaggiato in tutto il mondo. Ha cucinato per l’ex presidente Barack Obama alle Hawaii, e per Vittorio Emanuele e Marina Doria di Savoia nella loro dimora invernale a Gstaad, ma ora lo chef Crialesi ha deciso di fermarsi nella capitale per proporre la sua cucina dai sapori mediterranei, specialmente siciliani, ai romani.

Molti i vip accorsi tra cui Sofia Bruscoli moglie di Marcelo Fuentes, Valeria Altobelli famosa cantante e attrice che ultimamente ha recitato nel cast del film "Din Don" con Maurizio Battista ed Enzo Salvi, il regista Marco Marcello, l’imprenditrice Monica Bartolucci del Marchio Reylu, Giancarlo Periti titolare del famoso brand di occhiali Boob. A fine serata Elizabeth Arden ha donato a tutte le donne delle eleganti trousse.