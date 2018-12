Il papà di Belen "fuori di testa" finisce in ospedale

Belen Rodriguez e la famiglia ingombrante. Dopo aver tentato di trovare un posto al sole alla sorella Cecilia e all’irascibile fratello Jeremias, oggi deve fare i conti con la pubblicità negativa che le ha procurato il padre Gustavo, ex pastore anglicano trasferitosi in Italia per stare vicino alla figlia e al nipotini Santiago. L’uomo urlava e lanciava oggetti dal balcone in “fortissimo stato di alterazione”. È il sito “Corriere.it” a scrivere: “Le prime segnalazioni al 112 sono arrivate intorno alle 16 di domenica, e parlavano di un uomo fuori di testa che urlava e lanciava oggetti da un balcone, in uno dei palazzi più belli nel cuore storico di Brera, in via Fiori Chiari.

In pochi secondi sono arrivate alcune volanti della polizia e un’ambulanza: nessuno è stato ferito o è stato in pericolo, ma l’uomo, Gustavo Rodriguez, padre della showgirl Belen Rodriguez, era in una condizione di "fortissima alterazione". È stato trasportato in ospedale perché in quel momento anche i medici hanno ritenuto che fosse l’unica soluzione possibile per calmarlo e farlo recuperare”. Il padre di Belen ha spaventato vicini e passanti, ma non è stato denunciato perché non ha commesso alcun reato. Da tempo si vocifera di una separazione tra Gustavo e la moglie Veronica Cozzani.