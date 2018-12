Vip tra gli Angeli: party esclusivo per Victoria's Secret

Party esclusivo a Porta di Roma per l’arrivo di Victoria's Secret. Lo storico marchio di lingerie leader nel mondo che ha aperto ufficialmente oggi il suo primo store italiano con l’assortimento completo, ha organizzato ieri una festa al quale hanno partecipato tanti personaggi del mondo dello spettacolo che non hanno voluto mancare all'inaugurazione e a farsi immortalare con le ali d'angelo.

Lo store, aperto in collaborazione con il gruppo Percassi, offre un’ampia selezione di bra, slip e pigiameria firmati Victoria’s Secret. Saranno disponibili tutte le collezioni di lingerie per le quali Victoria's Secret è conosciuta, compresi Dream Angels, Very Sexy, T-Shirt Bra, Sexy Illusions e Body by Victoria. A completare la gamma di prodotto ci saranno tutte le linee di fragranze e quella sportiva

"Siamo particolarmente orgogliosi di poter offrire ai nostri clienti questo prestigioso marchio che ha scelto proprio Porta di Roma per aprire il suo primo negozio, non solo in Italia ma in una parte d'Europa." Ha dichiarato il direttore della galleria commerciale, Filippo de Ambrogi.