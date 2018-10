L'acqua griffata Ferragni costa 8 euro, bufera sull'influencer

L’acqua Evian è un’acqua minerale naturale che sgorga dalla fonte di Evian-les-Bains dopo un lento percorso di filtraggio naturale grazie a un antico ghiacciaio nel cuore delle Alpi Francesi. Ha un bilanciamento di minerali unico al mondo ed è considerata un’acqua di lusso. Una confezione di 12 bottiglie da 1,5 litro cadauna costa 19,20 euro su Amazon.

Insomma, è proprio vero che l’acqua è l’oro blu. Ma succede che il prezzo schizzi alle stelle per colpa di un’etichetta con un occhio ammiccante, quello del brand Chiara Ferragni, imprenditrice digitale da 12,5milioni di seguaci. In questo caso la bottiglia costa 8 euro. Il contenuto è lo stesso, cambia il packaging, ma vuoi mettere bere stringendo nel palmo della mano un pezzo dei Ferragnez? E attenzione: accorrete numerosi alla Coop perché l’edizione è limitata e vi dà diritto ai punti sulla scheda per comprare l’ennesimo ciottolo in ceramica o il plaid per Fido. Otto euro, meno di un caffè al giorno per due settimane, meno di due pacchetti di sigarette al giorno, meno di una ricarica telefonica per un oggetto di lusso, unico e irripetibile. Per sentirsi tutti facoltosi e scialoni. Senza contare che Madonna usa l’Evian per lavarsi i capelli. Si può sempre dire che la Ferragni ci ha fatto lo shampoo.

Ma Daniela Martani, ex gieffina ed ex pasionaria hostess Alitalia, non vede tutto il positivo di questa (geniale) operazione di marketing (compri o no, il guadagno c’è) e su Facebook ha scritto un post: “L’Evian marchiata Ferragni costo 8 euro è un insulto a tutte le persone che muoiono di sete nel mondo e non hanno accesso al bene primario assoluto: l’acqua”. Segue garbato invito a mandare Chiaretta a quel paese: “Ma chiudetela dentro una navicella spaziale e speditela su Plutone sta qua. Avete creato un mostro con i vostri #like, #followeridioti, #percarità, #levateproprio”. Chiara Ferragni l’incompresa.