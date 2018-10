Ida e Riccardo, riesplode l'amore al Trono Over

Ida Platano e Riccardo Maria Guarnieri, protagonisti del Trono Over di “Uomini e Donne”, sono tornati insieme. Per ora. Mentre Gemma Galgani si giostra non tra un uomo, non tra due, ma fra tre uomini più giovani di lei, Ida e Riccardo incarnano il vorrei ma non posso delle storie d’amore. La bella 38enne è innamorata persa, l’affascinante 40enne è innamorato con biglietto di ritorno in un posto sicuro: casa di mamma.

Dopo la partecipazione al reality delle coppie "Temptation Island", la profonda crisi e il tira e molla di questi mesi, un paio di settimane fa si erano detti addio per incompatibilità caratteriale. O meglio: lei rifiuta il ruolo dell’eterna fidanzata, lui ci metterebbe la firma. Così Ida ha deciso di non rispondergli più al telefono, il pugliese ha resistito un paio di giorni e alla fine è saltato su un treno destinazione “giù al Nord”. Sono tornati insieme e quando entrano in studio, Riccardo è raggiante, Ida è imbronciata e confessa: “Sì è venuto da me però alle parole devono seguire i fatti. Non mi accontento più delle promesse. Lui non sa una cosa”. “Che cosa?” domanda Maria De Filippi al cospetto di uno stupito Riccardo, “Mi sono data una scadenza se non succede qualcosa entro un certo tempo è finita davvero. È inutile andare avanti così”. Il fidanzato ci resta di stucco, ma non ingaggia l’ennesima discussione. Anzi incassa con calma l’appunto di un uomo del parterre: “A te piace fare la tarantella, ti vuoi solo divertire” e il lancio dell’amo di Ida a David: “è un bel ragazzo, ballo con lui”. È solo uno scherzo: Ida e Riccardo si buttano l’uno nelle braccia dell’altro. Fino alla prossima rottura di beautifuliana memoria.