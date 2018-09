Asia Nuccetelli distrutta dai ritocchini, mamma Mosetti disperata

E arrivò il giorno che anche Antonella Mosetti, "prezzemolina" del salotto di Barbara d’Urso, si accorse che la chirurgia estetica aveva devastato la figlia Asia Nuccetelli. A “Domenica Live”, la Mosetti ha riconosciuto di aver sbagliato a portare la giovanissima figlia dal chirurgo estetico dando il via libera a interventi che le hanno cambiato i connotati. Durante la prima edizione del Grande Fratello Vip, Asia Nuccetelli aveva un viso rotondo e un naso a patatina, ma pochi mesi dopo si è completamente trasformata: zigomi sporgenti, arcata sopraccigliare esasperata, lentine blu, bocca a canotto, mento sporgente.

Il web l’ha notato e l’ha irrisa nonostante la giovane romana negasse ogni ricorso al bisturi: “Ho sistemato solo il naso, ho rifatto le labbra con acido ialuronico e quindi non in maniera chirurgica, non ho rifatto il seno, ho fatto sport per ottenere il corpo che sognavo e ho cambiato colore di capelli”.

Non è la storia che la Mosetti ha raccontato alla d’Urso: “Per i suoi ritocchini estetici, che non ha mai nascosto, mia figlia è stata distrutta psicologicamente. Tanto che non vuole fare più televisione”. Secondo la mamma, Asia, che oggi ha 22 anni, non si riconosce più. Se ha perso la televisione, ha trovato l’amore: sta organizzando il matrimonio con Gianfranco Battistini.