Monte confessa l'ultima verità su Cecilia Rodriguez

Francesco Monte, concorrente del Grande Fratello Vip 3 e autore del furto del cane di peluche della marchesa, pensa ancora all’ex fidanzata Cecilia Rodriguez e racconta ai coinquilini cosa è realmente successo poco più di un anno fa. A fine ottobre urlò con il megafono all’esterno della casa di Cinecittà facendo piangere l’allora fidanzata e svegliando di soprassalto Cristiano Malgioglio che chiese (inutilmente) spiegazioni alla regia. A Eleonora Giorgi e Stefano Sala ha smentito la versione ufficiale rivelando di essere stato lui a urlare fuori dalla porta rossa. Monte ha scaricato la piantina della casa per essere certo che Cecilia lo sentisse: “Ero io! Ero io fuori Cinecittà, alle spalle del muro. Urlavo come un pazzo, mi sentivano. Dicevo frasi italiane e anche parole in spagnolo per farle capire che ero io. Non sentiva, quella che ha sentito tutto era Giulia De Lellis. Però è stato forte. Min**ia Malgioglio spaventato chiedeva spiegazioni agli autori. Sapevo dove urlare perché per quanto ero malato mi ero scaricato la piantina della casa per vedere dove posizionarmi per far arrivare la voce al giardino. Ho iniziato a urlare ma non sapevo che Tristopoli fosse la più esposta. Ero nello stradone, appena fuori dal recinto di Cinecittà. Avevo tre megafoni li ho attaccati insieme per farmi sentire. Posso dire tutto, tanto ormai sono cose già fatte”.