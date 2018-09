Il no comment di Fedez fa infuriare Corona

Fedez, pseudonimo di Federico Leonardo Lucia, è stato il protagonista della prima puntata de “L’Intervista”, il programma di Maurizio Costanzo. Le sue lacrime e la sua sincerità hanno conquistato tutti. O quasi: il “no comment” su Rovazzi e J-Ax ha fatto storcere il naso al popolo social, desideroso di sapere i motivi della rottura, e soprattutto a Fabrizio Corona che ha sbottato su Instagram: “Se non vuoi parlare non fare interviste!”.

Il rapper italiano ha raccontato a Maurizio Costanzo della sua crescita professionale, di quanto il successo lo abbia cambiato (“sono diventato quello che odiavo, mi sono imborghesito”), della nascita di Leone, del grande amore per Chiara Ferragni, colei che simpaticamente chiama “la mia imprenditrice digitale”, e anche del caso Asia Argento a “X Factor”: “Quando è esploso lo scandalo, il rischio era che per tutta l’edizione si parlasse di Asia a svantaggio dei concorrenti. Adesso si parla di lei solo in quanto giudice bravissima. Secondo me i concorrenti stessi richiederanno Asia come giudice ed io spero che venga fatto questo dietrofront”. Resta top secret, invece, la rottura con J-Ax, Rovazzi e Marracash. Su questi argomenti, Fedez ha opposto un secco “non voglio parlare” (il programma prevede che l’intervistato abbia facoltà di non rispondere ad alcune domande) che ha scatenato l'ira di Fabrizio Corona. L’ex marito di Nina Moric ha attaccato il cantante in un’Instagram Stories: “Hai 26, 27, 28 anni, ma dì quello che pensi, non puoi fare un’intervista e dire che di questo non parli e di quest’altro non parli. Tutte queste citazioni, queste frasi acculturate imparate a memoria non servono a un c***o! Dì quello che pensi, altrimenti stai a casa! Vai a fare un programma che si chiama l’intervista e non fai l’intervista? Allora che c***o ci vai a fare all’intervista? Noi volevamo sapere solo tre cose: Fedez con Rovazzi, Fedez con J-Ax, Fedez con Marracash, non questo c***o di matrimonio…”. Non la pensa così Chiara Ferragni che durante l’intervista si è commossa ad ascoltare le dichiarazioni d’amore del neo marito.