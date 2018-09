Fabrizio Corona e Zoe Cristofori si mollano per un sms

Corona è single? Pare di sì. O meglio stando a quello che Zoe Cristofori (la super sexy Influencer che aveva catturato il suo cuore), l’ex re dei paparazzi non sarebbe più fidanzato. La notizia è stata raccontata dall’ex di Corona nel corso di Mattino5. “E' vero, ho lasciato Fabrizio. Ho trovato un messaggino di un'altra donna ma non è solo questo il motivo della mia decisione. Ci sono tante cose che non mi andavano bene, di cui non ero contenta e soddisfatta. Ho fatto i bagagli e me ne sono andata. Io sono così, quando voglio fare una cosa e prendo una decisione non torno più indietro. Sul messaggio non ho voluto indagare...Non ho visto di chi fosse, mi è bastato leggere poche righe per capire la mancanza di rispetto nei miei confronti”, ha detto Zoe al telefono con Federica Panicucci. Poi la conduttrice le ha chiesto se fosse innamorata. Lei ha risposto così: “Innamorarsi è una parola grande, per innamorarsi bisogna coltivare il sentimento ma lui non ha la capacità di fare questo...purtroppo. Dopo l'accaduto ha parlato con tutti tranne che con me, non mi ha più cercata. Probabilmente non ha le palle. Una seconda possibilità non gliela darei, non esiste la seconda possibilità per me”.