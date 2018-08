The Ferragnez, dal volo "griffato" agli ospiti vip (obbligati a postare a tutto spiano)

Chiara Ferragni e Fedez saranno sposi ormai fra poche ore e il giorno che precede le nozze ha già detto molto su quel che c’è da aspettarsi dal mega evento. Più che un matrimonio, sembra una campagna pubblicitaria o il lancio di un prodotto, griffato #TheFerragnez. Un gate di Linate è stato riservato per il volo privato affittato dalla coppia per trasportare la truppa degli amici a Noto, luogo dei festeggiamenti. L’aereo Alitalia è stato completamente customizzato con l’ormai celebre logo The Ferragnez e gli invitati hanno ricevuto gadget personalizzati: bottiglietta d’acqua, pacco di patatine e spilletta di riconoscimento compresi.

Fedez, dopo qualche giorno di lontananza, si è riunito con la sua Chiara, che ha raggiunto nel paese siciliano. Obiettivo: una super festa la sera prima del ’royal wedding’ nostrano. Invitati e festeggiati brinderanno insieme, postando ogni minuto della due giorni in trasferta a Noto sui social e scatenando così commenti e invidia da tutta Italia. E, infatti, non mancano i post ironici o indignati nei loro confronti, accusati di esagerare sia nella sovraesposizione mediatica dell’evento, sia nel ’trash’.

Per carità, forse i peluches animati formato gigante con le sembianze di Chiara e Federico saranno pure un po' eccessivi, ma d’altronde l’esasperazione della loro vita da sogno è un pò anche un marchio di fabbrica. È il marketing, bellezza. Non sono mancati (ovviamente) anche i commenti puntuti di politici e associazioni: dal Codacons, che vuole «vederci chiaro» sulla personalizzazione dell’aeroporto di Linate e del volo Alitalia - ha presentato un esposto all’Anac, accusando lo scalo aeroportuale e la compagnia di piegarsi alle volontà di due vip, con «ripercussioni sui passeggeri ed eventuali costi a carico della collettività» - fino al deputato del Pd Michele Anzaldi, che ha presentato un’interrogazione al ministro delle Infrastrutture Toninelli sulla ’sponsorizzazione' del matrimonio da parte della compagnia di bandiera, puntando il dito contro una «strategia di marketing irriguardosa rispetto al danaro pubblico investito per evitare il fallimento» di Alitalia.

Il banchetto nuziale, ovviamente atteso da invitati e non, si terrà invece poco fuori città, alla Dimora delle Balze, un casale del 1800 che sorge su venticinque ettari di terreno, un posto dal sapore antico che per una sera si trasformerà nella capitale del glamour. Scelta bizzarra invece per quanto riguarda la lista di nozze, la coppia infatti ha lanciato, ovviamente dai social, il seguente messaggio «Vogliamo cogliere l’occasione di poter aiutare in concreto uno o più dei nostri fan. Quindi non donare a una onlus, ma donare direttamente a una causa meritevole di uno di voi». Una «lista nozze» aperta a tutti e raggiungibile a questo link, che però al momento non sta avendo il successo sperato.

Per gli amanti del genere, ecco i dettagli del social wedding. La coppia sarà griffata Donatella Versace (lui) e Dior (lei). Tantissimi i Vip tra i circa 400 invitati provenienti dai più disparati ambienti dello showbiz, da Bebe Vio a Bianca Balti, da Paris Hilton a al compagno d’avventure J-AX, fino ai colleghi giudici della cattedra di XFactor Manuel Agnelli e Mika. Fa discutere ancora l’assenza invece di Fabio Rovazzi, con il quale Fedez già da tempo avrebbe chiuso ogni rapporto. Per quanto riguarda i testimoni se dal lato Ferragni la scelta pare ricadere sulle due sorelle, lato Fedez ancora restano dubbi, c’è chi parla proprio dell’amico J-AX ma sono soltanto voci. Lo vedremo su Instagram.