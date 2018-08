Un pugno ha mandato in ospedale la dottoressa Giò al secolo Barbara d'Urso. La conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live ha trascorso l'estate sul set della sua amatissima fiction: pochi bagni nel cuore della Toscana e molto lavoro.

Oggi ha fatto ritorno a Cologno Monzese così da definire i dettagli della prima puntata del contenitore pomeridiano di Canale 5 in onda da lunedì 3 settembre e cercare di battere la concorrenza di Caterina Balivo su Rai1.

Tutto procedeva secondo i piani fino all'incidente sul set documentato dalla stessa Barbarella in un'Instagram Stories in cui però non ha rivelato il motivo per evitare spoiler. L'attrice ha preso un colpo che ha richiesto il ricovero al Pronto Soccorso. Per fortuna nulla di grave, solo qualche giorno di riposo.

Ma chissà se sarà possibile visto che la d'Urso è stata paparazzata con l'attore francese Christopher Lambert, già ex di Alba Parietti. Il sex symbol, protagonista del film cult Highlander, ha una parte nella fiction "La dottoressa Giò" ed è stato subito feeling con la d'Urso. Il settimanale Oggi ha pubblicato le foto di una serata fuori, a cena, sorridenti e complici: lei imboccava lui e lui ricambiava con sguardo compiaciuto. Solo amicizia o qualcosa di più?