Al Bano e Romina Power fanno notizia. Sempre. Il loro amore sembra rifiorito dalle ceneri di una lunga separazione e si attende solo l'ufficialità del ritorno di Romina a Cellino San Marco in pianta stabile. Ma a preoccupare i fan della secolare coppia è la figlia Romina Carrisi. La più piccola dei figli avuti dalla Power è dimagrita molto in poco tempo. Le foto sul suo profilo Instagram non lasciano spazio a dubbi: fisico tonico e talmente asciutto da aver sollevato qualche perplessità. La repentina perdita di peso ha sorpreso i follower abituati a vederla più in carne. Ma Romina Carrisi ha un'intolleranza al nichel come lei stessa scrive sui social. Intanto i celebri genitori si apprestano a mettere in cantiere il film sulla loro incredibile vita sia privata sia pubblica. A produrlo dovrebbe essere il milionario russo Agapov, l'uomo che li ha riuniti sul palcoscenico.