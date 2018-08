Francesco Monte “sbotta” sui social

“Sono semplicemente un po’ troppo magro…e allora? Sti c…i, pian piano si ritorna torello”. Francesco Monte, che si prepara alla nuova avventura televisiva con il Gf Vip, “sbotta” sui social. L’ex tronista è stanco di sentirsi attaccato per il suo forte dimagrimento e risponde per le rime ad un fan. Infatti, da una foto su Instagram l’ex di Cecilia Rodriguez appare molto dimagrito. Stress? Dieta rigida? Cosa c’è dietro la sua perdita di peso? Monte, che in questi giorni è tornato nella sua Puglia, pare che abbia semplicemente interrotto gli allenamenti in palestra con la conseguente perdita di qualche chilo. Nulla di tanto strano. Ai fan, però, che hanno notato il suo dimagrimento, ha già annunciato di voler tornare presto in forma come qualche mese fa quando il suo fisico era molto più palestrato. Ce la farà prima del suo ingresso nella casa più spiata d’Italia?