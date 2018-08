In vacanza con i vip. Ecco le mete scelte dai beniamini della tv

Federica Panicucci e Marco Bacini alle Maldive. Belen e tutto il “clan Rodriguez” a Ibiza e Formentera. Maurizio Costanzo e Maria De Filippi ad Ansedonia, sull’Argentario. I vip, quei beniamini che ci tengono compagnia tutto l’anno, si fermano e vanno in vacanza prima del ritorno in televisione.

Ma gli altri vip che mete preferiscono? Barbara d’Urso, che ha casa a Capalbio, sembra che quest’anno abbia fatto poche vacanze, visti i suoi impegni con le riprese de “La dottoressa Gió” (la fortunata serie tv anni Novanta che tornerà su Canale5 a gennaio 2019). Gianluca Mech, il padre della dieta Tisanoreica amatissimo dai vip di mezzo mondo, alterna viaggi-lavoro a qualche giorno di vacanza al mare. Alcuni giorni fa è stato avvistato in Puglia (pare per motivi di lavoro). La sua prossima tappa? Forse un viaggio-relax all’estero.

Luca Onestini e Ivana (la super coppia nata sotto i riflettori del Gf Vip) sono in Sardegna. L’ex tronista, infatti, è impegnato con Radio Zeta (che si è trasferita insieme ad Rtl 102.5) a Villasimius per la programmazione estiva. Onestini, però, continua anche il suo tour per le discoteche di mezza Italia. In Sardegna, oltre agli altri speaker, c’è anche Raffaello Tonon (che conduce un programma su Zeta con il suo amico di sempre Onestini). Vacanze sarde, miste a lavoro, per l’ex Miss Italia Manila Nazzaro, speaker di Radio Zeta.

Era attesa in Puglia, invece, Madonna. Ma ancora non si è vista. La famosa popstar lo scorso anno è stata rapita dalla bellezza della Puglia dopo una vacanza lampo tra i trulli. Quest’anno ha deciso di fare tappa in Portogallo.

A proposito: nessuno avrebbe mai pensato di vedere i Dire Straits esibirsi tra i trulli. Eppure è accaduto ieri, tra lo stupore di tutti. Un’improvvisata, come si dice in gergo, che è diventata social. Ovviamente vacanze pugliesi anche per Al Bano che, tra un concerto e un viaggio all’estero, si concede qualche ora di relax appena può nella sua terra. Campagna, frise salentine con olio e pomodoro (parliamo di un piatto tipico da leccarsi i baffi) e il mare blu intenso di Santa Maria di Leuca.

Totti e famiglia, dopo una “puntatina” a Mykonos, scelgono il litorale romano per qualche giorno di relax in famiglia tra l’affetto dei fan, che amano l’ex capitano della Roma e sua moglie Ilary Blasi, e un po’ di sport in spiaggia. Massimo Giletti? Irreperibile. Nessuna traccia sui social del conduttore di “Non è L’arena” su La7. Solitamente sceglie un’isola semi-deserta del Mediterraneo. Pochi paparazzi, tanto relax. Probabilmente, anche quest’anno, con la sua fidanzata Angela Tuccia. Vladimir Luxuria, che presto vedremo a Tale e quale show, si è regalata una vacanza in Croazia prima di arrivare a Peschici, sul Gargano.