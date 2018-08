Niccolò Bettarini: "Tutto falso a Temptation Island Vip"

Nel bel mezzo di Temptation Island è spuntata Simona Ventura con il promo della versione vip in onda a settembre. Entusiasmo tra i fan fatta eccezione per il figlio Niccolò Bettarini, convalescente dopo l’aggressione di inizio luglio fuori alla discoteca “Old Fashion” di Milano. In un’Instagram Story pubblicata sul suo profilo, il primogenito commenta tra il serio e il faceto il docu-reality: “Quanto è falso, è tutto falso” mentre il padre Stefano lo riprende con lo smartphone. L’ex calciatore si è messo a ridere: “Ma come?! Ora lo dico alla tu mamma!”. Proprio Bettarini padre e la fidanzata Nicoletta Larini saranno tra i partecipanti della prima edizione riservata ai volti noti.