Belen Rodriguez e Iannone in crisi? Una foto toglie ogni dubbio

Belen Rodriguez mette fine a ogni tipo di polemica con una foto in barca insieme ad Andrea Iannone. È amore, a gonfie vele. Aveva ragione il pilota, finito nella bufera mediatica del gossip per una presunta crisi con la showgirl. Tutto falso: in barca sono stati fotografati avvinghiati. Scoppia la passione, altro che crisi! Tutto il clan Rodriguez, alcuni giorni fa, è stato in barca a Formentera. E c’era anche il fidanzato di Belen. Insomma, aveva ragione Iannone quando diceva che con la Rodriguez brucia di passione e avevano sbagliato tutti i “gufi” che hanno sguazzato sul loro falso addio. Adesso è tornato il sereno a Ibiza. Lì dove tutto ebbe inizio, due anni fa quando Iannone si avvicinò alla famiglia Rodriguez come amico di Jeremias. In poco tempo riuscì a farsi notare da sua sorella Belen e a conquistarla con un viaggio in Grecia. Il resto è storia di questi giorni. Iannone si prepara a vivere un po’ di relax a Ibiza, dove si è visto poco quest’anno. Ma solo a causa degli impegni di lavoro.