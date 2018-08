Georgette Polizzi: la cura sperimentale e poi le nozze con Davide

Il coraggio e la forza premiano. Sempre. Ne sa qualcosa Georgette Polizzi, ex concorrente di Temptation island - (partecipò col fidanzato Davide Tresse al programma di Canale5) - che sta lottando da mesi contro la sclerosi multipla. Lei non ha mai perso il sorriso, la forza e la grinta. Nemmeno quando all’improvviso, da un giorno all’altro, è finita sulla sedia a rotelle. Palla al centro: Georgette ha saputo ricominciare anche grazie all’affetto dei fan e all’amore di Tresse. Mercoledì ha iniziato una nuova cura: si tratta di una terapia sperimentale (lei è la prima in Italia ad essersi sottoposta a questo trattamento) che sta dando i primi risultati positivi.

Intanto, Georgette e Davide stanno programmando il loro matrimonio. Da indiscrezioni dovrebbe essere fissato per la prossima estate (anche se la data ancora non è stata decisa). Le loro vacanze le trascorreranno in barca in Croazia insieme a migliaia di follower, che seguono da anni la coppia. Polly, come Georgette viene chiamata, è ormai una stilista affermata ed il suo brand piace sempre più ai giovani. Per questo motivo le sorprese non mancheranno sia dal punto di vista della linea di abiti, sia per la sua azienda. Che avrà una nuova mega sede.