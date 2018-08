Un inedito papà Celentano: eccolo nell’album dei ricordi di Rosita

“Le emozioni da un’altra prospettiva. Sono cresciuta così: solletico e gioco”. Rosita Celentano accende i motori della macchina del tempo e torna indietro negli anni. Lo fa su Instagram dove pubblica una foto di quando era bambina in braccio a suo padre Adriano. Un’immagine inedita e tanto dolce che fa il boom di visualizzazioni.

Sorella maggiore di Giacomo Celentano e di Rosalinda Celentano, Rosita debutta nel 1975 (a 22 anni) nel film Yuppi du dove sono protagonisti papà Adriano e mamma Claudia. La giovane Rosita recita una piccola parte in quel film entrando ufficialmente nel mondo dello spettacolo. Il legame con la sua famiglia è sempre stato molto forte e lei, anche in occasione degli 80 anni di suo padre, ha voluto ricordare gli anni dell’infanzia con foto uniche del suo archivio privato. Anni felici in cui suo padre, nonostante gli impegni di lavoro, è sempre stato molto presente. E come tutti i papà, magari di domenica, non ha fatto mancare il “gioco del solletico”.