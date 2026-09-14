Open space pubblicità: Giuseppe Parisi nuovo direttore commerciale
La Concessionaria Open Space Pubblicità srl, che raccoglie la pubblicità in esclusiva e solo per il Gruppo RTL 102.5, in una nota stampa comunica che “a seguito della rinuncia alla carica di Direttore Commerciale, da parte di Valter Zicolillo, che rimane, comunque, nell’ambito dirigenziale della società, il Consiglio di Ammistrazione, nel segno della valorizzazione delle proprie risorse chiave, ha deliberato di assegnare ad Alessandro Felici il ruolo di Direttore alle Vendite ed a Giuseppe Parisi quello di Direttore Commerciale”.
LE PAROLE DEL PRESIDENTE DI RTL 102.5 LORENZO SURACI
“Ancora un caloroso ringraziamento a Valter Zicolillo per le attività profuse a favore della società. A Giuseppe Parisi e Alessandro Felici, l’augurio di un proficuo e sereno svolgimento dei propri incarichi, certo che tutte le funzioni aziendali assicureranno loro la massima collaborazione per il successo di questa nuova fase di crescita comune”, così in una nota Lorenzo Suraci, presidente del Gruppo RTL102.5.