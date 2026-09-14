La Fondazione Artemisia ETS e la Rete Artemisia Lab celebrano il compleanno del Santo Padre: "Un faro di speranza e solidarietà per i più fragili"

Ispirandosi ai principi cristiani, la Fondazione rinnova il proprio impegno quotidiano a tutela di anziani, donne e bambini, accogliendo il costante messaggio d'amore del Pontefice in un momento storico complesso.

14 settembre 2026 a

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La Fondazione Artemisia ETS, unitamente alla Rete Artemisia Lab, esprime i più calorosi auguri in occasione del compleanno del Santo Padre. Papa Leone XIV rappresenta un punto di riferimento insostituibile per le fasce più deboli della popolazione, che nelle sue parole di amore e conforto trovano una reale e concreta accoglienza. La Fondazione Artemisia, che da sempre traduce nel proprio lavoro quotidiano i principi cristiani di protezione e vicinanza ai più bisognosi, coglie questa importante ricorrenza per ringraziare sentitamente il Santo Padre. Il Pontefice, infatti, non ha mai fatto mancare il proprio sostegno e le parole di incoraggiamento in occasione delle numerose giornate di solidarietà organizzate dalla Fondazione a tutela di anziani, donne e bambini, come il biglietto riportato nella foto. In un momento storico delicato come quello attuale, in cui il mondo sembra aver smarrito la via, lasciando che la bramosia del potere comprometta la serenità interiore dei popoli, il messaggio del Santo Padre risuona con forza straordinaria. Le sue parole rappresentano al contempo un monito e un incitamento a compiere un’analisi interiore profonda, spronando ciascuno di noi a proiettarsi verso un futuro guidato dall'amore e dal supporto attivo verso chi soffre.