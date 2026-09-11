Mezza maratona, si parte da Porta Ardeatina. Confermato l'arrivo al Colosseo

11 settembre 2026 a

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Prende forma il nuovo percorso per l’edizione 2026 della Wizz Air Rome Half Marathon by Brooks. Gli Organizzatori, RomaOstia e RCS Sports & Events, stanno lavorando insieme all’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, guidato da Alessandro Onorato, per disegnare il tracciato che si snoderà nel centro storico della città più bella al mondo. L’appuntamento è per il 18 ottobre alle ore 8.00. Prima novità del percorso la location di partenza con un inedito assoluto: le mura che l'imperatore Aureliano fece erigere a difesa di Roma ospiteranno, per la prima volta, la starting line di una gara podistica. Il "via" sarà infatti dato in corrispondenza degli archi di via di Porta Ardeatina, tra viale delle Terme di Caracalla e via Cristoforo Colombo. Confermato l’iconico arrivo in via degli Annibaldi con la suggestiva vista sul Colosseo che stupisce ed emoziona i partecipanti. Manca un mese alla presentazione ufficiale di questa nuova edizione, che sarà lanciata mercoledì 7 ottobre alle ore 11 in Campidoglio, nell’Aula Giulio Cesare.



In attesa di spegnere la sua terza candelina, la Wizz Air Rome Half Marathon by Brooks continua a regalarsi soddisfazioni. Non solo quella di quest’anno è l’edizione del “sold out” a 40.000 partecipanti - risultato raggiunto con oltre tre mesi di anticipo -, ma sarà anche quella dell’ottenimento della Élite Label World Athletics, il riconoscimento che la Federazione Internazionale riserva alle competizioni altamente strutturate e con requisiti di performance di rilievo assoluto. La scalata nelle gerarchie della label corre di pari passo a quella nell’ambito delle competizioni a livello globale e certifica uno sforzo organizzativo teso alla crescita e al miglioramento. “La città di Roma merita eventi che possano offrire ai partecipanti un livello di servizi qualitativamente all’altezza delle aspettative di un appuntamento di spessore mondiale”, afferma Laura Duchi, Race Director della manifestazione. “Per il nostro Comitato Organizzatore questo riconoscimento rappresenta un ulteriore step di crescita ma anche una spinta a porci obiettivi sempre più sfidanti”.