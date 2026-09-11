Sanità, Giuliano (UGL): “Bene le intenzioni del Ministro Schillaci su fondi e personale, ma serve un definitivo cambio di passo su stipendi e sicurezza”

11 settembre 2026 a

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“Apprezziamo l’attenzione manifestata dal Ministro della Salute, Orazio Schillaci, e la volontà di stanziare nuove risorse nella prossima manovra economica, mettendo al centro la prevenzione e la valorizzazione di tutti gli operatori. Anche quelli della sanità privata, che non possono e devono sentirsi lavoratori di serie B ed attendono ormai da troppi anni il rinnovo del contratto. E sarà importante dare seguito nei fatti al proposito di allargare all’intera platea dei professionisti sanitari le agevolazioni fiscali sugli straordinari e le indennità. Ora serve un definitivo e coraggioso cambio di passo per rilanciare il SSN”. A dichiararlo è Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale della UGL Salute, commentando gli impegni annunciati dal Ministro in vista della legge di bilancio.

“Accogliamo con favore l’apertura del Ministero verso un trattamento più equo per tutte le professioni sanitarie su indennità e straordinari.” sottolinea Giuliano. “Le risorse annunciate devono tradursi in assunzioni stabili per colmare le carenze di organico e rendere nuovamente attrattivo il SSN. Anche su prevenzione e Case di Comunità serve passare dai progetti alle strutture operative reali, evitando che restino scatole vuote. La legge di bilancio sarà il vero banco di prova: ci aspettiamo una svolta concreta e strutturale per i lavoratori e per i cittadini” dice il Segretario della UGL Salute che conclude: "Accanto alla valorizzazione economica, occorrono risposte immediate sul fronte della sicurezza: i nostri operatori continuano a subire aggressioni quotidiane nelle corsie e nei pronto soccorso. Proteggere chi cura è un dovere non più rinviabile e ci aspettiamo che la manovra preveda il rafforzamento delle tutele".