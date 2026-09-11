L'alternativa all'università è gratuita con ITSSIxellence. Aperte le iscrizioni ai percorsi 2026-2028 di Roma e Viterbo

11 settembre 2026 a

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Le alternative all’Università ci sono, durano due anni ma si impara un mestiere, stando già dentro il mestiere. I corsi ITSSIxellence offrono mille ore di formazione teorico-pratica con docenti che quel lavoro lo fanno tutti i giorni, ottocento ore di stage nelle aziende partner tutto gratuitamente

Si accede per selezione, e quasi metà del percorso si svolge in azienda. Al termine si ottiene un diploma di tecnico superiore (EQF 5 - Livello 5 del Quadro europeo delle qualifiche), un'esperienza di lavoro documentata e un rapporto già avviato con le imprese del territorio. Si spazia dal Digital Strategy: marketing digitale e comunicazione online, all’interessante e attualissimo Marketing e Management Sportivo: gestione, comunicazione, marketing ed eventi nel mondo dello sport. Nei corsi in partenza anche il più istituzionale per Amministrazione e Gestione d'Impresa: amministrazione, finanza e organizzazione aziendale; o la novità di Event Management: il percorso nuovo di quest'anno. Progettare, organizzare e far funzionare un evento. Infine Assistant Store Manager: in collaborazione con Lidl, con formazione duale in apprendistato. Si impara in aula e sul posto di lavoro, in parallelo. COME SI ENTRA: Le iscrizioni sono aperte online sul sito ufficiale. Le selezioni si tengono a metà ottobre, le lezioni cominciano a fine ottobre. INFO E CONTATTI Sito: www.itssi.it Tel: 06 8934 6981 Sede di Roma: Via Giulio Sacchetti, snc. Sede di Viterbo: Via del Paradiso, 4