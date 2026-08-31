Ostia, Gn: "Giovani minacciati all'ex Colonia. Gualtieri e Falconi vengano a vedere il fallimento della loro sicurezza"

31 agosto 2026 a

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Momenti di tensione si sono verificati nel pomeriggio di oggi davanti all’ex Colonia Vittorio Emanuele di Ostia, nel X Municipio. Un gruppo di militanti di Gioventù Nazionale si trovava sul marciapiede di fronte la struttura per documentare lo stato di degrado dell’area esterna quando è stato avvicinato e intimidito da alcune persone di origine straniera provenienti dall’interno dell’immobile.

Queste avrebbero intimato ai ragazzi di interrompere le riprese e di allontanarsi, nonostante si trovassero su suolo pubblico, rivendicando di fatto l’inviolabilità del perimetro della struttura. La situazione è tornata alla normalità soltanto con l’arrivo dei Carabinieri, intervenuti sul posto per tutelare l’incolumità dei giovani e ripristinare l’ordine.

«È gravissimo che ad alcuni ragazzi venga impedito, attraverso minacce e intimidazioni, di documentare da una strada pubblica lo stato di degrado di un bene della città», dichiara Pietrosilvio Cipolla, presidente del circolo di Gioventù Nazionale Ostia.

«L’ex Colonia Vittorio Emanuele è ormai da anni una zona franca sottratta alla legalità, dove chi vive o staziona all’interno della struttura arriva a sentirsi padrone del quartiere, con la sfrontatezza di chi crede di godere di una totale impunità. Una situazione alimentata dal disinteresse delle istituzioni e dalla condiscendenza di una certa sinistra. Invitiamo il sindaco Gualtieri e il presidente del Municipio Falconi a venire personalmente sul posto e a girare qui uno dei loro video promozionali, per mostrare ai cittadini romani il vero volto della sicurezza che sostengono di garantire».