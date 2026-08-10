Lo spettacolo del grande Calcio si gioca nella casa dello sport Sky

10 agosto 2026 a

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Nuovi trofei da assegnare, campionati da conquistare e sogni europei da inseguire. Nella Casa dello Sport di Sky torna il grande calcio, con una stagione che si preannuncia avvincente dal primo all'ultimo minuto, con 11 mesi spettacolari da vivere senza soste su Sky e in streaming su Now. Dai campionati nazionali a quelli internazionali, fino alle notti europee di coppa che scattano già mercoledì 12 agosto con la Uefa Super Cup in esclusiva, primo calcio d'inizio ufficiale della stagione 2026/2027. Il trofeo che si contenderanno Psg e Aston Villa darà ufficialmente il via a un anno con oltre 2.000 partite e più di 4.000 ore di diretta, con la Serie A Enilive (3 partite su 10 a giornata in co-esclusiva e i big match con almeno 30 delle migliori 76 gare del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big), la Serie C Sky Wifi e le avvincenti sfide in esclusiva di Premier League inglese (fino al 2028) e, in Germania, Bundesliga e Zweite Bundesliga (fino al 2029). Saranno oltre 500 i match europei da seguire da nord a sud e da est a ovest del continente, con la grande attesa per l'inizio della Uefa Champions League con Sky che trasmetterà 185 partite su 203 della stagione in esclusiva. Dall'8 settembre, Inter, Napoli, Roma e, per la prima volta della sua storia, il Como scenderanno in campo insieme agli altri 32 club per la prima giornata della League Phase della massima competizione europea. Dal 16 settembre toccherà poi alla Uefa Europa League, con Milan e Juventus tra le squadre più attese dell'edizione 2026/2027, mentre dal 15 ottobre sarà il momento del calcio d'inizio della Uefa Conference League, con l'Atalanta che cercherà un posto tra le 36 squadre partecipanti a partire dallo spareggio di fine agosto. Assoluti protagonisti nella Casa dello Sport anche i campionati femminili, con la Serie A Women's Cup alla sua seconda edizione, una partita a turno di Women's Super League inglese e, da gennaio, la Coppa Italia Women (a partire dai quarti di finale) e la Supercoppa Women. Grazie a un racconto ancora più ricco e immersivo, con i rinnovati spazi editoriali dedicati alle coppe europee e alla tecnologia dello Sky Sport Tech e dello Sky Sport Skills, sarà come essere allo stadio: aggiornamenti in tempo reale, grafiche interattive e analisi della squadra di Sky Sport forniranno un flusso continuo di news per tutta la settimana per non perdere neanche un frame. Le analisi e i commenti saranno affidati alla squadra composta da giornalisti e talent di Sky Sport, che con competenza e professionalità forniranno la chiave di lettura dei momenti decisivi. Tra loro, Alessandro Del Piero, Fabio Capello, Paolo Di Canio, Zvonimir Boban, Billy Costacurta, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Riccardo Montolivo, Alessandro Forenzi, Massimo Gobbi, Michele Padovano, Walter Zenga, Giancarlo Marocchi, Lorenzo Minotti, Aldo Serena e Nando Orsi; firme di prestigio come Paolo Condò, Marco Bucciantini, Stefano De Grandis, Gianfranco Teotino, Angelo Carotenuto; e le grandi voci di Sky come Fabio Caressa, Massimo Marianella, Maurizio Compagnoni, Stefano Borghi, Federico Zancan, Riccardo Gentile, Paolo Ciarravano, Daniele Barone, Antonio Nucera, Pietro Nicolodi, Davide Polizzi, Dario Massara e Nicola Roggero. Gli approfondimenti e gli aggiornamenti in tempo reale accompagneranno gli appassionati ogni giorno anche su Sky Sport 24, punto di riferimento dell'informazione sportiva.

Una copertura che prosegue online su skysport.it, costantemente aggiornato con news, interviste, analisi e i contenuti esclusivi di Sky Sport Insider. A completare l'offerta, gli account social di Sky Sport, con immagini, highlights, curiosità e tutte le notizie più rilevanti della giornata. Esperienza di visione sempre di primordine grazie a Sky Sport 4K, il canale dedicato ai grandi eventi sportivi in 4K HDR per i clienti Sky Q via satellite, Sky Glass e Sky Stream. Le più avanzate soluzioni di realtà aumentata continueranno inoltre ad arricchire studi e approfondimenti, offrendo chiavi di lettura innovative e coinvolgenti. Restano disponibili anche le funzionalità interattive di Sky Sport Plus, con match center, risultati e classifiche sempre aggiornati, oltre allo Split Screen per i clienti Sky Q via satellite, che permette di seguire contemporaneamente due eventi in diretta sullo stesso schermo, e l'App Sky Go. L'attesa è quasi finita per il primo calcio d'inizio dei campionati nazionali e internazionali. Dal 22 agosto scende in campo la Serie A Enilive, con 3 partite su 10 per ogni turno in co-esclusiva, tutte in diretta con la qualità del 4K, e i big match con almeno 30 delle migliori 76 gare del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big: Juventus-Atalanta (5ª giornata), Milan-Inter (10ª giornata), Roma-Juventus (16ª giornata) e il ritorno di Inter-Milan (24ª giornata). Per ogni giornata di campionato, rubriche e studi pre e postpartita dedicati a tutti gli incontri - con i collegamenti degli inviati presenti nei ritiri delle squadre e agli stadi - e gli Skylights di tutti i 380 match con il commento dei telecronisti di Sky Sport. Inoltre, tutte e 10 le partite di ogni turno di Serie A saranno visibili nei bar, negli hotel e negli altri locali pubblici, con abbonamento Sky Business. Il weekend del 23 agosto sarà il momento di tornare in campo anche per la Serie C Sky Wifi fino al 2028), con sessanta club che, da nord a sud, si sfideranno per la promozione e un super Girone C che si preannuncia avvincente con Bari, Catania, Salernitana, Foggia Cosenza e Crotone. Non solo calcio nazionale, perché Sky è anche la Casa del calcio internazionale, con le migliori sfide in esclusiva fino al 2028 di Premier League inglese, il campionato più spettacolare al mondo in partenza dal 21 agosto con gli italiani protagonisti in panchina e in campo. Una settimana dopo, il 29 agosto, sarà il momento del fischio d'inizio della Bundesliga (in esclusiva su Sky fino al 2029). Ad anticipare la massima categoria tedesca, il 22 agosto alle 20.30 si scende in campo per assegnare il primo trofeo nazionale, la Franz Beckenbauer Supercup, con il Klassiker Borussia Dortmund-Bayern Monaco, mentre weekend appena passato è iniziata la Zweite Bundesliga (due partite a turno). Da non perdere anche le grandi sfide dei campionati femminili: si parte il 22 agosto con la seconda edizione della Serie A Women's Cup, il trofeo che si contenderanno le 12 squadre del campionato, mentre a partire dal 4 settembre in campo la Women's Super League inglese con una partita a turno. L'offerta dedicata alle competizioni femminili proseguirà il 9 gennaio con la Supercoppa Women e, dal 19 gennaio, con la Coppa Italia Women (dai quarti di finale).

Il talento dei fenomeni del calcio è pronto a esprimersi al suo massimo nelle notti europee. Una stagione lunga e avvincente che inizia ufficialmente mercoledì 12 agosto alla Red Bull Arena di Salisburgo, con Psg e Aston Villa che si affronteranno per la Uefa Super Cup, primo titolo che sarà assegnato in esclusiva di Sky Sport. Collegamenti e aggiornamenti dalla città austriaca fin dalla vigilia di domani, con finestre sempre aperte su Sky Sport 24. Pre e postpartita con Mario Giunta che sarà in compagnia di Alessandro Costacurta, Stefano Borghi e Massimo Marianella. Telecronaca di Federico Zancan e commento di Aldo Serena, con Giorgia Cenni e Marina Presello a bordocampo. La finale di Salisburgo sarà solo un anticipo di una grandissima stagione che conterà oltre 500 partite per le tre competizioni europee, con ben 7 squadre italiane coinvolte. Le note dell'inno della Uefa Champions League saranno le prime a risuonare negli stadi europei, con la prima giornata della League Phase che scatta l'8 settembre, con Sky e Now che trasmetteranno in esclusiva 185 partite su 203 della stagione. Inter, Napoli, Roma e Como saranno le quattro italiane impegnate nella competizione che si concluderà all'Estadio Metropolitano di Madrid il 5 giugno 2027. Grande attesa anche per le altre due competizioni europee, con tutte le 342 partite in esclusiva su Sky e Now. Crescono le aspettative per la Uefa Europa League, con Milan e Juventus che dal 16 settembre inizieranno il percorso verso la finale del 26 maggio allo Stadion Frankfurt di Francoforte. Il 15 ottobre, invece, inizierà ufficialmente anche la Uefa Conference League con l'Atalanta a caccia di un posto tra le 36 squadre che lotteranno per raggiungere la finale del Beşiktaş Park di Istanbul il prossimo 2 giugno 2027. L'approfondimento calcistico sempre al centro della narrazione della Casa dello Sport, con gli studi che accompagneranno tifosi e appassionati 7 giorni su 7. Sarà una stagione ancora più ricca, con nuovi spazi editoriali pronti a ospitare lo show dei fuoriclasse del calcio nazionale e internazionale, con spazi rinnovati, ancora più immagini, e una narrazione continua dentro e fuori dal campo. Tutto lo spettacolo del calcio continentale in una veste tutta nuova. Le Coppe Europee di Sky Sport si arricchiscono di nuovi spazi editoriali, per ospitare nella Casa dello Sport il meglio che il calcio internazionale oggi possa offrire. Sarà sempre più ricco il racconto del percorso delle squadre italiane, alla ricerca del riscatto in ambito europeo, come sempre alla maniera di Sky Sport. Non solo l'evento, ma anche tutto quello che sta intorno, a partire dalla cronaca ''minuto per minuto'' dell'avvicinamento ai match, fin dalle giornate precedenti. Ma c'è un altro elemento centrale nella proposta di Sky: l'esaltazione del bello del calcio attraverso il racconto dei campioni che solo nelle grandi notti europee si possono ammirare a questo livello: da Yamal a Mbappé, da Vinicius ad Haaland, da Dembélé a Kane, da Olise a Kvaratskhelia, tutti giocano su Sky Sport. Alla luce della rilevanza e della distribuzione sulle tre giornate delle squadre italiane partecipanti, per i pre e i postpartita non ci sarà più una divisione verticale tra Champions League da una parte ed Europa e Conference League dall'altra, ma orizzontale, con un lungo percorso dal martedì al giovedì per ogni ''game day'', che abbraccerà tutto il racconto delle Coppe Europee. Federica Masolin condurrà gli studi pre e post dei match di prima serata del martedì, mercoledì e giovedì, fino alle porte della mezzanotte, nella nuova versione di ''Sky Calcio Show'' rimesso a nuovo per le coppe europee. Per alcuni big match durante la stagione, la squadra si trasferirà a bordo campo per studi speciali, ancora più dentro l'evento. Mario Giunta sarà alla guida del ''Midnight Show'' di Sky Sport, un appuntamento fisso per tutte le notti di Champions: ''After Party - La notte dei campioni'', un nuovo programma che punta a scoprire tutto quello che non si è ancora visto della serata di calcio, in particolare le grandi giocate dei campioni e delle squadre più attese, con una squadra composta da talent affermati, giovani giornalisti e football analyst.

Dalle notti europee infrasettimanali alle sfide di campionato, il calcio di Sky Sport non conosce sosta. Finestre sempre aperte sulla Serie A Enilive dal venerdì al lunedì, con studi dal mattino alla sera per non perdere neanche un istante di tutti i match di giornata, con inviati su tutti i 10 campi di gioco per una copertura capillare. Il venerdì si parte con La Casa dello Sport - Friday Night, con Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano che introdurranno i temi della giornata. • Il sabato e la domenica si aprono con Buon Weekend, con Gaia Accoto, Marco Demicheli e Federica Frola che di settimana in settimana si alterneranno alla conduzione. Per entrambi i giorni del weekend non mancheranno gli aggiornamenti sul grande calcio internazionale in La Casa dello Sport Internazionale, con Federica Lodi e i suoi ospiti che approfondiranno i temi della Premier League e della Bundesliga. Dalle 12 e alle 18 arriva Il Sabato della Casa dello Sport, con Mario Giunta, i suoi ospiti e i collegamenti dai campi e dai ritiri. Gli anticipi del sabato saranno l'argomento di Sky Saturday Night il salotto del sabato sera con Giorgia Cenni. La domenica, dopo le anticipazioni di Buon Weekend, tocca a La Domenica della Casa dello Sport, alle 12 e alle 15.30 con Sara Benci e i suoi ospiti. Nel pomeriggio sarà il momento di Leo Di Bello e di Sky Sunday Football, dalle 15.30 alle 18. Domenica sera appuntamento con Sky Calcio Club, con Fabio Caressa e la sua tavola rotonda composta dai grandi talent di Sky Sport che alle 20 e al termine della partita affronterà i temi emersi dalla giornata di campionato. La notte di calcio si chiude poi con Goleador - L'ora dei Gol con Martina Quaranta. Durante il weekend calcistico la cronaca dei match sarà continua con gli aggiornamenti in tempo reale di Campo Aperto, con Leo Di Bello e i suoi ospiti che commenteranno il match in corso. La giornata di campionato continua anche con il posticipo del lunedì, con il commento del match e il bilancio della giornata appena conclusa affidato a uno dei programmi più longevi di Sky Sport, L'Originale, con il trio composto da Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna che dialogheranno con gli ospiti - tra i quali le presenze fisse di Veronica Baldaccini e Gianfranco Teotino - con il consueto taglio che unisce leggerezza alla profondità del racconto, marchio di fabbrica del programma. Non solo programmi e rubriche, perché l'informazione della Casa dello Sport non si ferma mai su Sky Sport 24 con continui collegamenti e aggiornamenti durante le edizioni del tg condotte, tra gli altri, da Sara Benci, Cristiana Buonamano, Eleonora Cottarelli, Federica Frola, Vanessa Leonardi, Alessandro Lupi, Niccolò Omini, Dario Nicolini, Roberta Noè, Marina Presello, Dalila Setti, Luca Tommasini, Margherita Cirillo, Vittoria Orlando, Francesca Piantanida e Licia Virdis. Ad agosto il calciomercato entra nel vivo, con le ultime trattative e gli intrighi di mercato che si svilupperanno fuori dal campo. Ad accompagnare il rush finale torna Calciomercato-L'Originale, il programma condotto da Alessandro Bonan, con Gianluca Di Marzio e Fayna che riparte dal Trentino, con Riva del Garda che ospiterà le puntate serali dell'iconico programma di Sky Sport dal 17 al 21 agosto. La settimana successiva sarà la spettacolare isola di Capri a fare da sfondo all'ultima meta del tour estivo 2026, dal 24 al 28 agosto. Gli studi di Milano saranno lo scenario degli ultimi due giorni frenetici della sessione: 31 agosto e 1° settembre. Ulteriori aggiornamenti anche su ''Buongiorno Calciomercato", il podcast quotidiano di Gianluca Di Marzio in onda dalle prime ore del mattino su Sky Sport Insider per tutti gli abbonati.

Non solo cronaca, perché la narrazione del calcio su Sky passa anche attraverso la storia dei grandi personaggi, delle imprese e delle leggende che hanno segnato questo sport. Anche nella prossima stagione tornano i ritratti de ''L'Uomo della Domenica'', il programma di Giorgio Porrà dedicato ai protagonisti che hanno fatto la storia recente del pallone; i dialoghi di sport di ''Federico Buffa Talks'', con Federico Buffa e Federico Ferri, direttore responsabile di Sky Sport; i viaggi nella cultura sportiva anglosassone di ''Di Canio Premier Special'', con Paolo Di Canio e una nuova stagione di ''90/10'', che con Stefano Borghi raccoglie in pillole momenti cruciali della storia di squadre, calciatori tra gli anni '90 e 2000. Nel segno dei grandi protagonisti del calcio italiano anche ''Aldair. Cuore giallorosso'', il docufilm di Sky Documentaries, in collaborazione con Sky Sport, dedicato allo storico difensore brasiliano e icona della Roma: un viaggio tra carriera sportiva, memoria personale e appartenenza emotiva, disponibile a partire dal 18 settembre. Tra le nuove produzioni originali firmate Sky Sport, spazio a ''Giampiero Boniperti. L'unica cosa che conta'', il primo docufilm interamente dedicato a una figura centrale della Juventus e dello sport italiano. Un racconto corale, realizzato con la partecipazione eccezionale della famiglia Boniperti e con le voci dei campioni che lo hanno conosciuto o che hanno vinto nelle sue squadre. E altri nuovi titoli saranno in arrivo nel corso della stagione. In vista della ripartenza dei campionati esteri, infine, continua la serie di interviste esclusive ai protagonisti del calcio internazionale. Dopo Manuel Estiarte e Riccardo Calafiori, sarà la volta di Roberto De Zerbi, Michael Kayode, Robin Gosens e Granit Xhaka. Massima copertura anche sul sito SkySport.it, in versione ottimizzata per tutti i device mobili, con notizie in tempo reale, liveblog di tutti i principali eventi sportivi e la Skylights Room, la casa degli highlights di Sky Sport: tutti comodamente in un unico posto. Per tutti gli approfondimenti il punto di riferimento resta Sky Sport Insider, lo spazio editoriale premium di SkySport.it che ospita contenuti esclusivi scritti dalle nostre firme più prestigiose e dai grandi campioni della squadra di Sky Sport, e le nostre newsletter: Spoiler, lo sport senza segreti, Circoletto Rosso e Speed. Anche sui social gli account ufficiali di #SkySport confermano una presenza di primo piano. La community complessiva supera oggi i 13.7 milioni di follower tra Instagram, Facebook, X, YouTube, TikTok e WhatsApp, in crescita di quasi mezzo milione di follower rispetto all'anno precedente. Nel corso dell'anno, i contenuti pubblicati dagli account social di Sky Sport hanno generato 300 milioni di interazioni, mentre le video views hanno raggiunto quota 2.3 miliardi, in crescita del 15% rispetto al 2025, confermando un'ulteriore accelerazione nella fruizione dei contenuti video e la capacità di Sky Sport di amplificare la portata dei grandi eventi su tutte le piattaforme digitali. Sempre elevato anche il coinvolgimento durante gli eventi live: Sky Sport Uno ha registrato 207 milioni di interazioni, a testimonianza della forte partecipazione del pubblico alle grandi emozioni dello sport in diretta.