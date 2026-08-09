Card Expo Italia: il grande evento dedicato al collezionismo arriva il 26 e 27 settembre

Luca Rossignoli 09 agosto 2026 a

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Il conto alla rovescia è iniziato. Il 26 e 27 settembre il Number One di Corte Franca (Brescia) ospiterà Card Expo Italia , una delle più importanti manifestazioni italiane dedicate al mondo delle carte collezionabili e dei Trading Card Game.

L’evento nasce con l’obiettivo di riunire in un’unica location aziende, negozi specializzati, collezionisti, creator e operatori del settore, offrendo al pubblico due giornate interamente dedicate a uno dei mercati che negli ultimi anni ha registrato una crescita costante a livello internazionale.

Protagonisti saranno i principali universi del collezionismo moderno: Pokémon, One Piece Card Game, Yu-Gi-Oh!, Magic: The Gathering, Disney Lorcana, Dragon Ball Super Card Game, Gundam, Naruto e molti altri, con centinaia di prodotti disponibili tra carte singole, box sigillati, accessori e articoli esclusivi.

Con oltre 120 espositori annunciati, Card Expo Italia offrirà una panoramica completa sul mercato, permettendo ai visitatori di scoprire le ultime novità, le espansioni più ricercate e numerose rarità provenienti da tutta Italia.

Grande spazio sarà dedicato anche all’intrattenimento. Durante il weekend sono previste aste live, aperture di prodotti esclusivi, attività dedicate al grading, incontri con ospiti e creator, oltre alle dirette ufficiali di eBay Live, Main Sponsor della manifestazione.

Tra i protagonisti dell’evento saranno presenti anche Federic Store, GomGom Cards, Steven Basalari e St3pNy, tra i volti più conosciuti della community italiana, che incontreranno il pubblico nel corso delle due giornate attraverso meet & greet, fotografie e momenti dedicati ai fan.

Il programma prevede l’apertura alle ore 10:00 in entrambe le giornate, con chiusura alle 22:00 nella giornata di sabato e alle 19:00 la domenica. I possessori del VIP Pass potranno accedere anticipatamente all’evento e usufruire di servizi esclusivi.

Organizzata da Federic Operations S.r.l. e GomGom Cards, Card Expo Italia punta a diventare un appuntamento di riferimento per il panorama italiano del collezionismo, trasformando per un intero weekend il Number One nella capitale nazionale delle carte da collezione.