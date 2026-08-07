Enel accende il futuro verde: arrivano le batterie per la stabilità della rete elettrica

Simone Ferdinando Reppucci 07 agosto 2026 a

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A Pian di Giorgio, nel Viterbese, Enel, il Gruppo guidato da Flavio Cattaneo, ha realizzato un sistema di accumulo elettrochimico su scala industriale (BESS, Battery Energy Storage System), progettato per migliorare la gestione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili e contribuire alla stabilità della rete elettrica. L'impianto ha una capacità di 39,5 megawatt ed è composto da 28 container destinati alle batterie e da 14 inverter, che consentono la conversione dell'energia tra corrente alternata e corrente continua.

Il sistema accumula l'energia nei momenti in cui la produzione da fonti rinnovabili supera il fabbisogno della rete e la restituisce quando la generazione diminuisce o la domanda aumenta, come nelle ore serali. In questo modo compensa la naturale variabilità delle fonti rinnovabili, legata all'irraggiamento solare e alle condizioni meteorologiche, favorendone un utilizzo più efficiente. Le batterie sono inoltre in grado di intervenire rapidamente per assorbire l'energia in eccesso o reimmetterla in rete quando necessario, contribuendo al bilanciamento dei flussi energetici.

L'esperienza di Pian di Giorgio evidenzia il ruolo delle tecnologie di accumulo nel percorso di transizione energetica. L'aumento della produzione da fonti rinnovabili, infatti, richiede sistemi capaci di immagazzinare l'energia e renderla disponibile quando serve. Soluzioni come il BESS consentono di incrementare la flessibilità della rete, migliorare l'efficienza nell'utilizzo dell'energia prodotta e rafforzare la sicurezza e la continuità del sistema elettrico, favorendo una più efficace integrazione delle fonti rinnovabili nel mix energetico.