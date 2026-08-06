Maddalena Bumma è la nuova Presidente dell'Associazione ApritiCielo

L'Assemblea dei soci sceglie la nuova guida per l'Associazione che gestisce Infini.to - Planetario di Torino, Museo dell'Astronomia e dello Spazio “Attilio Ferrari”. Nel programma: un impegno rinnovato nella divulgazione scientifica, con nuove attività educative-culturali e l'implementazione dei percorsi museali, oltre all'avvicinamento delle nuove generazioni all'Astronomia e all'Astrofisica.

06 agosto 2026 a

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Nel corso dell’ultima Assemblea dei soci, tenutasi lo scorso lunedì 27 luglio, l’Associazione ApritiCielo ha provveduto alla nomina della nuova Presidente, Maddalena Bumma e dei consiglieri: Nicolao Fornengo (Vicepresidente), Alessandro Sozzetti, Antonio Gugliotta e Claudia Cominotti.

L’Associazione ApritiCielo, realtà di riferimento nella divulgazione scientifica in ambito astronomico e astrofisico, cura e gestisce dal 2007 le attività del Planetario di Torino (Infini.to). La nuova Presidenza segna un passaggio strategico per l'Associazione, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo del Planetario come centro di connessione tra la grande ricerca scientifica e il pubblico.

"Ringrazio la Regione e tutti i Soci per la fiducia accordatami. È un grande onore e una responsabilità stimolante assumere la guida dell’Associazione ApritiCielo" ha dichiarato la neo Presidente Maddalena Bumma. "L'Astronomia e l'Astrofisica hanno un potere unico nel suscitare meraviglia e curiosità. Il nostro impegno sarà focalizzato nel rendere la scienza sempre più accessibile, inclusiva ed entusiasmante, continuando a potenziare le attività di Infini.to - Planetario di Torino e sviluppando nuove sinergie con enti di ricerca e istituzioni del territorio."

Tra le priorità del mandato guidato da Maddalena Bumma figurano il potenziamento dell'offerta didattica e divulgativa, il rinnovamento delle esperienze immersive del Planetario e lo sviluppo di nuovi progetti volti ad aumentare le connessioni con altri Enti e la partecipazione delle nuove generazioni.