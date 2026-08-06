Artemisia Lab, la salute arriva a casa: assistenza domiciliare con la stessa qualità del centro medico

06 agosto 2026 a

a

a

Prendersi cura delle persone significa essere presenti quando ce n'è più bisogno, anche tra le mura di casa. È da questa filosofia che nasce il servizio Home Care di Artemisia Lab, pensato per offrire prestazioni sanitarie domiciliari complete, con la stessa professionalità, affidabilità e attenzione che da sempre contraddistinguono il network.

L'assistenza a domicilio rappresenta una risposta concreta alle esigenze di anziani, persone con difficoltà motorie, pazienti cronici, famiglie con bambini e, più in generale, di chi desidera ricevere cure e controlli senza doversi spostare. Un servizio che mette al centro la persona, garantendo comfort, sicurezza e continuità assistenziale.

L'offerta di Home Care è ampia e comprende analisi cliniche con prelievo a domicilio, elettrocardiogramma, Holter cardiaco, Holter pressorio, Holter glicemico delle 24 ore, controllo del pacemaker, polisonnografia e visite pediatriche. A questi si aggiungono servizi diagnostici e specialistici come radiologia, ecografia, visite specialistiche, elettroencefalogramma, emogasanalisi diretta e spirometria, permettendo ai pazienti di accedere a un'assistenza sanitaria completa direttamente nella propria abitazione.

Ogni intervento viene svolto da professionisti qualificati che operano con competenza, sensibilità e rispetto delle esigenze individuali. Per Artemisia Lab, infatti, la tecnologia e l'eccellenza clinica sono importanti, ma lo sono altrettanto l'ascolto, l'empatia e il rapporto umano con il paziente.

La casa diventa così un luogo di cura, dove ricevere prestazioni sanitarie di qualità senza rinunciare alla serenità del proprio ambiente familiare. Un modello di sanità di prossimità che riduce i disagi degli spostamenti, facilita l'accesso alle cure e contribuisce a migliorare la qualità della vita dei pazienti e dei loro familiari.

Con il servizio Home Care, Artemisia Lab conferma il proprio impegno a costruire una medicina sempre più vicina alle persone, capace di coniugare innovazione, competenza e una profonda attenzione ai bisogni di ogni paziente. Perché prendersi cura significa anche saper arrivare dove il paziente ne ha più bisogno: a casa sua.