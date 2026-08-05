Confimpreseitalia celebra trent'anni di rappresentanza. A Fiuggi tre giorni di confronto sul futuro dell'economia italiana

Dal 25 al 27 settembre il Teatro Comunale di Fiuggi torna ad ospitare la Confederazione dove nel 1996 nacque il progetto associativo. Attesi esponenti del Governo, delle istituzioni, del mondo dell'impresa e delle professioni. Al termine dei lavori sarà presentato il "Manifesto di Fiuggi"

05 agosto 2026 a

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Trent'anni di rappresentanza delle imprese, di dialogo con le istituzioni e di impegno a sostegno del sistema produttivo italiano. Dal 25 al 27 settembre 2026, Confimpreseitalia celebrerà a Fiuggi, nel Teatro Comunale dove nel 1996 si svolse il congresso fondativo della Confederazione, il trentennale della propria costituzione con una grande iniziativa nazionale dedicata alle sfide economiche, sociali e produttive del Paese. L'appuntamento rappresenterà molto più di una ricorrenza celebrativa. Sarà un momento di confronto tra Governo, istituzioni, imprese, professionisti, associazioni e mondo dell'economia per discutere le priorità che accompagneranno la crescita dell'Italia nei prossimi anni.

Nel corso delle tre giornate si alterneranno tavole rotonde, interviste istituzionali, incontri B2B, focus tematici e momenti di approfondimento dedicati ai principali temi che interessano il sistema produttivo nazionale. Quattro gli assi strategici attorno ai quali si svilupperà il programma:

* Lavoro, con un confronto su rappresentanza, contrattazione collettiva e bilateralità;

* Sociale, con focus su sanità, welfare, One Health e Terzo Settore;

* Economia etica, affrontando credito, sostenibilità e intelligenza artificiale come leve per la competitività;

* Internazionalizzazione, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali, delegazioni estere e diplomatiche per approfondire le opportunità offerte dai mercati internazionali.

Tra i momenti più significativi della manifestazione figurano la presentazione del Francobollo Celebrativo del Trentennale e la consegna del Premio "Orizzonti Condivisi", dedicato quest'anno alla memoria del Presidente Onorario Emmanuele F. M. Emanuele, che sarà conferito a personalità del mondo delle istituzioni, della cultura, dell'impresa e della società civile.

Sono già numerose le adesioni di rappresentanti del Governo, del Parlamento, delle istituzioni nazionali e regionali, del sistema economico e delle professioni, a conferma del ruolo che Confimpreseitalia ha consolidato in trent'anni di attività quale interlocutore delle piccole e medie imprese italiane.

I lavori si concluderanno con la presentazione del Manifesto di Fiuggi, un documento programmatico che raccoglierà proposte e indirizzi per rafforzare la competitività delle imprese, sostenere il lavoro, favorire l'innovazione e promuovere uno sviluppo economico fondato sulla responsabilità, sulla sostenibilità e sulla collaborazione tra pubblico e privato.