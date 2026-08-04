Roma: riaprono le Cave di Tufo, al via nuova fase con direzione al femminile

04 agosto 2026 a

a

a

A un anno di distanza dall’ultima stagione, le Cave di Tufo di Roma si preparano a riaprire ufficialmente le proprie porte e a inaugurare un nuovo percorso artistico, culturale e di intrattenimento. È quanto si legge in una nota. La nuova stagione segna un vero e proprio nuovo inizio per lo spazio, che sarà guidato da un Managment femminile chiamato a sviluppare un progetto capace di restituire alle Cave di Tufo un ruolo centrale nella programmazione degli eventi della Capitale. "È importante precisare - continua la nota - che l’apertura avvenuta recentemente all’interno delle Cave non ha rappresentato la riapertura ufficiale dello spazio né un evento organizzato dalla nuova gestione: si è trattato di un appuntamento realizzato da organizzatori esterni, estranei al 'core' della nuova gestione. La vera riapertura delle Cave di Tufo comincia ora. Con la nuova direzione prende infatti il via un progetto completamente rinnovato, costruito attorno a una programmazione che accompagnerà Roma già durante il mese di agosto con grandi eventi e appuntamenti speciali. Il percorso entrerà poi nel vivo a settembre, quando alle Cave di Tufo arriveranno ospiti d’eccezione, protagonisti di una nuova stagione che punta a riportare la location tra i luoghi di riferimento della vita culturale e dell’intrattenimento romano. La riapertura rappresenta quindi non soltanto il ritorno di uno spazio, ma l’inizio di una nuova fase: una nuova direzione, una nuova programmazione e una visione pensata per valorizzare l’identità unica delle Cave e le loro potenzialità. Il calendario completo degli eventi di agosto e i primi grandi ospiti di settembre saranno annunciati nelle prossime settimane".