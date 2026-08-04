Credit score: come l'AI è entrata nel calcolo del merito creditizio

04 agosto 2026 a

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In ambito finanziario ci sono due concetti che spesso vengono trattati come sinonimi: credit score e merito creditizio. In realtà, non sono propriamente la stessa cosa: il credit score è un punteggio che misura l'affidabilità finanziaria di un determinato soggetto, mentre il merito creditizio rappresenta la valutazione complessiva effettuata dagli istituti di credito per stabilire la capacità di rimborsare un finanziamento.

Pur essendo concetti distinti, credit score e merito creditizio sono strettamente collegati e oggi si trovano al centro di un'importante evoluzione tecnologica, soprattutto grazie all'introduzione dell'Intelligenza Artificiale. L'impatto dell'AI riguarda soprattutto il processo decisionale e la rapidità con cui vengono effettuate le valutazioni, come evidenziato anche dal documento della Banca d'Italia Intelligenza artificiale nel credit scoring. Analisi di alcune esperienze nel sistema finanziario italiano, pubblicato nel 2022.

In pochi anni, l'evoluzione dell'IA ha accelerato ulteriormente, rendendo i sistemi di analisi sempre più sofisticati. Vediamo quindi come questa tecnologia sta cambiando concretamente la valutazione del merito creditizio e quali vantaggi offre rispetto ai modelli tradizionali.

L’impatto dell’IA su credit score e merito creditizio

L'intelligenza artificiale interviene sul processo di valutazione del credito a livello complessivo: lo sta rendendo più rapido e accurato, senza sostituire il ruolo degli operatori ma supportandone le decisioni. Ecco una panoramica degli effetti concreti più rilevanti per quanto concerne più specificatamente il credit scoring:

capacità di analizzare grandi quantità di dati in tempi molto ridotti;

modelli predittivi in grado di aggiornarsi con maggiore frequenza rispetto agli approcci statistici tradizionali;

valutazione del rischio più granulare, basata su un numero più elevato di variabili;

tempi di risposta più brevi nelle richieste di finanziamento, soprattutto nell’ambito del digital lending, in costante e rapida crescita negli ultimi anni;

gestione più efficiente del rischio di credito, grazie all’individuazione preventiva di potenziali criticità.

Va chiarito che l’obiettivo non è automatizzare completamente le decisioni, ma fornire agli intermediari strumenti sempre più efficaci per supportare la valutazione del merito creditizio.

Gli aspetti critici, su cui già stanno lavorando le realtà più innovative

L’evoluzione del credit scoring nel segno dell’IA porta con sé anche nuove responsabilità: non è priva di rischi, non potrebbe esserlo, trattandosi di una tecnologia così recente e sofisticata.

Negli ultimi anni è emersa soprattutto la necessità che i sistemi basati sull’intelligenza artificiale garantiscano trasparenza, qualità dei dati e supervisione umana, evitando che decisioni complesse vengano affidate esclusivamente agli algoritmi.

Un altro aspetto cruciale riguarda l’aggiornamento continuo dei modelli, affinché riflettano i cambiamenti del contesto economico e riducano il rischio di valutazioni non più aderenti alla realtà. Può sembrare banale, ma è stato un limite considerevole dell’IA; a oggi tale fattore è in netto miglioramento.

Le realtà più innovative specializzate nell’analisi del rischio stanno investendo in piattaforme che combinano automazione, monitoraggio costante e controllo umano, con l’obiettivo di migliorare l’affidabilità delle valutazioni senza rinunciare a criteri di equità, tracciabilità e conformità normativa.

Un approccio che unisce pragmatismo e consapevolezza (anche dei limiti delle nuove tecnologie, oltre che delle loro potenzialità), ottimizzando realmente tutto ciò che ruota attorno al merito creditizio e, dunque, anche al credit score.