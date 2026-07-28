Enel, rinnovabili e reti intelligenti: così cambia l'energia in Puglia

Simone Ferdinando Reppucci 06 agosto 2026 a

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La transizione energetica in Italia registra una continua evoluzione. A creare le condizioni per questo sviluppo contribuiscono incentivi e un quadro normativo favorevole.

In questo scenario, Enel, il Gruppo guidato da Flavio Cattaneo, partecipa con un piano di investimenti per incrementare la generazione da fonti pulite e i sistemi di stoccaggio dell’energia, e per potenziare le reti elettriche. Perché la crescita delle rinnovabili passa anche dalla capacità delle reti di accogliere e distribuire l’energia prodotta.

E la Puglia ne è un esempio: qui lo sviluppo delle energie pulite, in un territorio particolarmente ricco di risorse, non può avvenire senza una rete all’avanguardia e cabine primarie e cabine secondarie di ultima generazione.

Tra le opere già realizzate vi è il nuovo Centro Satellite Ospedale, nel cuore di Foggia, che alimenta in via preferenziale gli Ospedali Riuniti e serve oltre 10 mila utenze tra abitazioni, imprese e servizi sanitari essenziali. Un nodo strategico, pensato per aumentare l’affidabilità della distribuzione e ridurre il rischio di interruzioni in un’area urbana ad alta intensità di domanda.

La strategia punta a coinvolgere l’intera rete, in tutte le province della Puglia, rinnovando e potenziando migliaia di chilometri di linee elettriche e infrastrutture di distribuzione, per portarle ai massimi standard tecnologici e sostenere in sicurezza la domanda di famiglie, imprese e servizi pubblici.