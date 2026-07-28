Enel, dal vento al sole: nuovi investimenti per la transizione energetica in Puglia

Simone Ferdinando Reppucci 05 agosto 2026 a

a

a

Grazie al suo potenziale ad un territorio pianeggiante e condizioni particolarmente favorevoli sia per il vento sia per l'irraggiamento solare, la Puglia si conferma uno dei territori centrali nella strategia di Enel per la transizione energetica.

Il Gruppo guidato da Flavio Cattaneo sta infatti consolidando nuovi investimenti nell'eolico, nel fotovoltaico, nelle reti e nei sistemi di accumulo.

Tra le iniziative ci sono due nuovi impianti eolici, Latiano e Serracapriola. Quest’ultimo, con 8 turbine e una potenza di 48 megawatt, ha una produzione annua equivalente al fabbisogno di circa 38 mila famiglie, dando un contributo importante alla decarbonizzazione del sistema elettrico regionale e nazionale.

Per Enel gli investimenti devono creare valore per i territori che ne sono protagonisti, affiancando i progetti con un dialogo diretto e continuo con le comunità locali al fine di individuare iniziative capaci di lasciare benefici tangibili sul territorio.

L’azienda promuove iniziative che coinvolgono istituzioni, cittadini e realtà locali per sostenere una transizione energetica inclusiva, dal crowd founding “Scelta Rinnovabile”, una vera e propria piattaforma di investimento dedicata ai residenti, ai percorsi educativi nelle scuole, ai progetti di promozione dell’uso efficiente dell’energia.