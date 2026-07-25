Gelateria Baobab, dal 1996 un punto di riferimento per il gusto artigianale a Calolziocorte

Luca Rossignoli 25 luglio 2026 a

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Ci sono attività che, con il passare degli anni, diventano parte integrante della vita di una comunità. È il caso della Gelateria Baobab, storica insegna di Corso Dante a Calolziocorte, che da quasi trent’anni rappresenta una tappa irrinunciabile per gli amanti del gelato artigianale e della pasticceria, conquistando generazioni di clienti con qualità, continuità e passione.

Nata nel 1996, la gelateria ha saputo crescere mantenendo saldo il proprio legame con il territorio. Nel corso degli anni Baobab è diventata molto più di una semplice gelateria: oggi è un locale capace di accompagnare i clienti durante tutta la giornata, grazie a un’offerta che comprende gelateria artigianale, caffetteria, pasticceria e servizio bar, confermandosi un punto d’incontro per famiglie, giovani e lavoratori.

Il vero cuore dell’attività resta il gelato artigianale, preparato con un’ampia varietà di gusti che spaziano dai grandi classici alle proposte stagionali. Accanto ai coni e alle coppette trovano spazio torte gelato, semifreddi, coppe, granite e altre specialità, pensate per soddisfare ogni palato e ogni occasione. La cura nella preparazione e la costanza nella qualità hanno contribuito a costruire negli anni la reputazione del locale, oggi conosciuto ben oltre i confini di Calolziocorte.

La gestione dell’attività fa capo alla società Baobab Perego Cristina di Stefano Saguto & C. S.n.c., una realtà imprenditoriale che ha saputo consolidare la presenza del marchio nel panorama della ristorazione e della gelateria del territorio lecchese. È evidente come il lavoro quotidiano e l’attenzione verso la clientela abbiano contribuito a fare della Gelateria Baobab una delle attività più conosciute della zona.

Entrare da Baobab significa trovare un ambiente accogliente, dove il profumo del caffè si unisce a quello dei dolci appena preparati e alla freschezza del gelato artigianale. Una formula semplice ma vincente che continua ad attirare clienti abituali e nuovi visitatori, confermando il locale come una delle realtà più apprezzate del territorio.

In un settore sempre più competitivo, la Gelateria Baobab continua a distinguersi per la capacità di coniugare tradizione, qualità e servizio. Un percorso costruito giorno dopo giorno che, dal 1996 a oggi, ha trasformato un’attività commerciale in un vero punto di riferimento per la comunità di Calolziocorte e per chiunque desideri concedersi una pausa all’insegna del gusto.